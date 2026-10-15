Fiebre Hemorrágica Argentina: 22 casos confirmados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) es una enfermedad viral aguda grave provocada por el virus Junín, cuyo principal reservorio es el roedor silvestre Calomys musculinus. Este virus se encuentra principalmente en la región de la pampa húmeda, que abarca departamentos y partidos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

Un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 39, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indica que la enfermedad se transmite a través de partículas o polvo en el aire contaminado con excretas y fluidos de roedores infectados, así como por contacto directo con secreciones o por heridas que entran en contacto con el virus.

Desde la SE 01 hasta la SE 35 de 2026, se han notificado 22 casos confirmados en las provincias de Córdoba (11), Santa Fe (9) y Buenos Aires (2), que representan el 99% de los casos reportados en los últimos cinco años. Comparado con el mismo período del año anterior, se ha observado una notable reducción en las notificaciones, que pasaron de 481 a 276 casos sospechosos, y de 50 a 22 casos confirmados.

Los síntomas de la FHA incluyen alteraciones vasculares, renales, hematológicas, neurológicas e inmunológicas, con una letalidad que puede llegar al 30%. Sin embargo, en pacientes tratados con plasma inmune de convaleciente, la letalidad puede reducirse a cerca del 1% si se aplica dentro de los primeros ocho días desde el inicio de los síntomas.

Una enfermedad que puede prevenirse

La FHA es prevenible mediante la vacuna CANDID #1, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2007, producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" (INEVH) del Ministerio de Salud de la Nación. Esta vacuna está indicada para quienes residen o transitan por áreas endémicas.

Las acciones del Ministerio de Salud incluyen vigilancia genómica, ecoepidemiológica y la producción y distribución de vacunas. El INEVH se encarga de la secuenciación del genoma completo de muestras humanas y de roedores para caracterizar las cepas circulantes y monitorear la evolución del virus.

Entre 2019 y 2025, se procesaron 167 muestras con resultados detectables por RT-PCR para el virus Junín, que incluyeron 9 cerebros de C. musculinus y 158 muestras de casos humanos.

La vigilancia ecoepidemiológica se centra en monitorear la circulación del virus en áreas endémicas y rurales, identificando escenarios de transmisión y grupos en riesgo para orientar las acciones de prevención, incluyendo mejorar el acceso a la vacuna y reducir la letalidad mediante tratamientos oportunos.

El Ministerio de Salud garantiza la producción y calidad de la vacuna CANDID #1, planificando su distribución junto con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI). Esta vacuna se aplica a partir de los 15 años en personas que no han sido inmunizadas previamente.

En cuanto al tratamiento, se coordina la Red Interjurisdiccional de Bancos de Plasma Inmune, vital para la administración de suero hiperinmune. El INEVH también realiza la titulación de anticuerpos neutralizantes y promueve colectas de donantes recuperados para asegurar la disponibilidad de este recurso.

Agencia NA