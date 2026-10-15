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De qué especie es el gato salvaje que encontraron cerca de La Calera

Una hembra juvenil de esta especie vulnerable fue hallada en estado de malnutrición. No tiene lesiones, pero recibe asistencia alimentaria y sanitaria en la Reserva Tatú Carreta.

15/10/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Encontraron un gato del pajonal cerca de La Calera.

FOTO: Encontraron un gato del pajonal cerca de La Calera.

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Un ejemplar juvenil de gato de los pajonales (Leopardus colocolo) fue rescatado entre las localidades de La Calera y Salsipuedes tras ser hallado por una familia de la zona en estado de malnutrición y con una importante infestación de pulgas.

El felino silvestre, que pertenece a una especie catalogada como "vulnerable" en Argentina, fue entregado a los Bomberos Voluntarios y puesto a disposición de la Policía Ambiental de Córdoba.

Tras los primeros chequeos, los especialistas confirmaron que el animal no presenta lesiones internas ni externas.

Para garantizar su recuperación, fue trasladado a la Reserva Tatú Carreta, donde un equipo de veterinarios trabaja en la eliminación de los parásitos y en el diseño de un plan de alimentación adecuado para revertir su bajo peso.

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El gato de los pajonales es un felino de tamaño ligeramente superior al de un gato doméstico, reconocible por su cabeza aplanada, orejas triangulares, pelaje largo y un patrón de rayas en las patas y la cola corta.

Aunque su presencia está documentada en todo el territorio provincial, los avistamientos y rescates de esta especie son poco frecuentes en Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué animal fue rescatado? Un ejemplar juvenil de gato de los pajonales (Leopardus colocolo).

¿Quién rescató al gato? Una familia de la zona lo halló y lo entregó a los Bomberos Voluntarios.

¿Cuándo fue rescatado? Recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Dónde fue encontrado? Entre las localidades de La Calera y Salsipuedes.

¿Por qué es importante su rescate? La especie está catalogada como "vulnerable" y los rescates son poco frecuentes en Córdoba.

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