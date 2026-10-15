De qué especie es el gato salvaje que encontraron cerca de La Calera

FOTO: Encontraron un gato del pajonal cerca de La Calera.

Un ejemplar juvenil de gato de los pajonales (Leopardus colocolo) fue rescatado entre las localidades de La Calera y Salsipuedes tras ser hallado por una familia de la zona en estado de malnutrición y con una importante infestación de pulgas.

El felino silvestre, que pertenece a una especie catalogada como "vulnerable" en Argentina, fue entregado a los Bomberos Voluntarios y puesto a disposición de la Policía Ambiental de Córdoba.

Tras los primeros chequeos, los especialistas confirmaron que el animal no presenta lesiones internas ni externas.

Para garantizar su recuperación, fue trasladado a la Reserva Tatú Carreta, donde un equipo de veterinarios trabaja en la eliminación de los parásitos y en el diseño de un plan de alimentación adecuado para revertir su bajo peso.

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El gato de los pajonales es un felino de tamaño ligeramente superior al de un gato doméstico, reconocible por su cabeza aplanada, orejas triangulares, pelaje largo y un patrón de rayas en las patas y la cola corta.

Aunque su presencia está documentada en todo el territorio provincial, los avistamientos y rescates de esta especie son poco frecuentes en Córdoba.