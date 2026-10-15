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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, Salta presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 9° y 14°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 84%.

15/10/2026 | 12:33Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: lluvias ligeras y temperaturas frescas para hoy

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Este jueves 15 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 84%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo está cubierto y se reporta una visibilidad de 8756 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste, lo que puede influir en la percepción de frío. La presión atmosférica es de 1021 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable, aunque la lluvia persistente puede generar algunas complicaciones en la movilidad.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 10°, mientras que la máxima no superará los 14°. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los salteños que lleven paraguas y abrigos si planean salir.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima seguirá siendo similar en los próximos días. Para el viernes 16 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 12°, manteniendo la tendencia de lluvias. El domingo 18 de octubre, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 11°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 23°, con cielo despejado, lo que podría traer un alivio tras varios días de lluvias.

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