Hutíes lanzan misiles contra el palacio presidencial en Yemen y causan bajas

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Un ataque con misiles hutíes se produjo en el Palacio Presidencial Al-Maashiq, ubicado en Adén, la capital de Yemen, resultando en la muerte de dos miembros de la escolta del primer ministro, Shaya Al-Zindani, quien salió ileso, según informó el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Los rebeldes, respaldados por Irán, afirmaron que su objetivo era un supuesto centro de operaciones militares saudí dentro del complejo.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Información del Gobierno, se destacó que el primer ministro se encontraba a salvo tras el ataque. El comunicado afirmó: "El primer ministro, doctor Shaya Al-Zandani, y los miembros del Gobierno están a salvo tras un ataque con misiles de la milicia hutí respaldada por Irán contra el Palacio Al-Maashiq, en la capital provisional, Adén", reportó la cadena estadounidense CNN y supo Noticias Argentinas.

Adén opera como la capital de facto y sede del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, respaldado por la coalición militar liderada por Arabia Saudita.

Los hutíes indicaron que el ataque es parte de una estrategia para atacar a las fuerzas saudíes en cualquier lugar donde se encuentren. En su comunicado, expresaron: "El bombardeo del cuartel general de operaciones bélicas del enemigo saudí en Adén se enmarca en la ecuación declarada de atacar las concentraciones militares saudíes dondequiera que estén y de considerar cualquier presencia militar del enemigo saudí como un objetivo legítimo para nuestras fuerzas".

El Gobierno yemení no brindó detalles adicionales sobre el tipo de misiles empleados ni sobre la magnitud de los daños en el complejo del palacio.

El ataque ocurrió menos de una hora después de que las fuerzas hutíes reiteraran que el espacio aéreo y los aeropuertos saudíes no eran seguros y que aún tenían la capacidad de "responder de la misma manera" a los continuos ataques saudíes contra Yemen.

La coalición liderada por Arabia Saudita advirtió que los recientes ataques hutíes, incluyendo los dirigidos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, evidencian la creciente amenaza que representa el grupo respaldado por Irán para Arabia Saudita, la seguridad regional y las rutas marítimas internacionales.

La coalición también subrayó que las operaciones militares continuarán con el objetivo de reducir las capacidades militares de los hutíes y eliminar las fuentes de apoyo a sus acciones bélicas, en conformidad con el derecho internacional humanitario.

El ataque contra el palacio se produce en el contexto de los continuos ataques hutíes contra Arabia Saudita. Más temprano el jueves, la coalición informó que interceptó y destruyó un dron sobre Khamis Mushait, en el suroeste del reino; un misil de crucero sobre la región occidental de Medina; y otro dron en la Provincia Oriental.

Estos ataques han suscitado preocupaciones sobre el suministro de energía, el transporte marítimo comercial y los precios del combustible, dado que los hutíes han intensificado sus ataques contra aeropuertos saudíes, infraestructura petrolera y tráfico marítimo. A inicios de esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a los hutíes de intentar elevar los precios del petróleo y sugirió que Irán estaba fomentando los ataques más recientes del grupo.

"Los hutíes se están comportando muy mal", escribió Trump en Truth Social. "Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, pero ahora han reaparecido, probablemente a instancias de Irán… atacando a Arabia Saudita e intentando deliberadamente elevar los precios del petróleo, probablemente antes de las elecciones de EE.UU.".