Pastas Picca: la fábrica familiar de 1954 que ya va por su tercera generación

Pastas Picca nació en Villa María en 1954, cuando Pedro Antonio Picca y Catalina Demarchi llegaron desde Silvio Pellico y se instalaron sobre calle General Paz. Allí levantaron la fábrica y también la casa familiar, en una época en la que esa calle todavía era de tierra.

La segunda generación quedó en manos de su hijo Ítalo Picca, quien se hizo cargo formalmente del negocio en 1984 tras la muerte de su padre. Con los años, la empresa mantuvo a las pastas como producto central, pero comenzó a ampliar su actividad.

En 1997 incorporó servicios gastronómicos y catering para fiestas, casamientos, egresos y otros eventos. La conducción pasó luego a los cuatro hijos de Ítalo: Luisina, Esteban, Santiago y Gabriel, representantes de la tercera generación.

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Hoy, la tercera generación mantiene viva la tradición. Luisina compartió a Cadena 3, "Hoy por hoy estamos muy enfocados en la fábrica de pastas, profesionalizando y tecnificando nuestro negocio".

El cambio de enfoque hacia la venta de pastas resulta de la pandemia, que afectó su subrubro de catering. Luisina comentó que, tras la crisis, "decidimos enfocarnos en profesionalizar todo lo que pudimos".

Con una fuerte presencia en redes sociales, han ganado visibilidad y, además de su fábrica en Villa María, han expandido su alcance a localidades cercanas. Luisina indicó que tienen "ocho personas" colaboradoras y "los más chicos de la familia también ayudan".

La familia incluso ya habla de una cuarta generación vinculada al proyecto gastronómico. En 2018 renovaron integralmente el histórico local, buscando modernizar la marca sin perder la identidad familiar.

Esteban explicó que realizaron una reestructuración organizativa, definiendo roles: "Uno de mis hermanos está a cargo de lo administrativo, yo en venta al público, mi hermano Santiago en producción y Gabriel en logística".

Consultados sobre el futuro del país, ambos hermanos manifestaron su optimismo. "Creemos que esta Argentina es posible", aseguró Luisina, añadiendo que con los valores de trabajo en equipo y honestidad, se puede construir un futuro mejor.

Entrevista de La Argentina Posible.