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De mecánico a tener una empresa de módulos funcionales que se expande a Uruguay

MFA Módulos Funcionales está especializada en el desarrollo y fabricación de estructuras modulares. Daniel Cront, fundador de la misma contó su historia a Cadena 3.

15/10/2026 | 14:22Redacción Cadena 3

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Los módulos funcionales de MFA.

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    Audio. De mecánico a tener una empresa de módulos funcionales que se expande a Uruguay

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MFA Módulos Funcionales es una empresa joven surgida en la localidad de Lehmann, Provincia de Santa Fe que se dedica a la construcción y desarrollo de soluciones habitacionales innovadoras, desde construcciones industriales en sectores clave de la economía hasta viviendas, oficinas o depósitos.

Desde hace un tiempo, iniciaron su proceso de expansión a Latinoamérica y contamos con presencia activa en el país vecino de Uruguay.

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Daniel Cront, fundador de la empresa, explicó en diálogo con Cadena 3 que su empresa se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, necesarias para diversas industrias, incluyendo minería y petróleo. "Encontramos un nicho importante ahí. La pandemia nos despertó a muchos y yo quería superarme", señaló.

Además, el empresario indicó que buscan fomentar la colaboración entre empresas santafesinas para abastecer la demanda generada por proyectos como Vaca Muerta. "No se puede afrontar la demanda solo, hay que unir fuerzas", dijo.

La Muestra Industrial Argentina no solo se enfoca en las oportunidades actuales, sino también en el futuro del país. Cront concluyó, "Creo que la Argentina es posible y se vienen tiempos difíciles, pero hay mucho desarrollo por abarcar".

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Qué hace MFA Módulos Funcionales? Se dedica a la construcción y desarrollo de soluciones habitacionales innovadoras, incluyendo estructuras metálicas.

¿Quién es el fundador de la empresa? El fundador es Daniel Cront.

¿Dónde está ubicada la empresa? La empresa está ubicada en Lehmann, Provincia de Santa Fe.

¿Cuándo inició su proceso de expansión? Inició su proceso de expansión a Latinoamérica hace un tiempo.

¿Por qué buscan colaboración entre empresas? Buscan colaborar para abastecer la demanda generada por proyectos como Vaca Muerta.

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