Brasil anticipa cosecha histórica de granos en 2026, pese a desafíos climáticos

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Brasil proyecta una cosecha récord de 354,5 millones de toneladas en 2026, impulsada principalmente por la soja y el maíz. Sin embargo, el fenómeno de El Niño podría alterar los patrones de lluvia, aumentando los riesgos agrícolas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La estimación del IBGE representa un incremento del 2,4 por ciento respecto a 2025, lo que se traduce en 8,4 millones de toneladas adicionales. Esto reafirma el papel de Brasil como una de las principales potencias agrícolas a nivel mundial.

Para 2026, el país planea sembrar 83,2 millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento del 2 por ciento en comparación con el año anterior. Sin embargo, el avance varía según el tipo de cultivo, con mejoras significativas en oleaginosas y retrocesos en ciertos productos básicos y cultivos destinados al mercado internacional.

La soja se mantiene como el principal motor agrícola, con una proyección de 175 millones de toneladas, lo que implica un aumento interanual del 5,4 por ciento. Esto refuerza la posición de Brasil en el mercado global de esta oleaginosa, tanto para la producción de aceite como para la harina destinada a la alimentación animal.

El maíz ocupa el segundo lugar en producción, con una estimación de 143,3 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 1,1 por ciento respecto al año anterior. Las perspectivas son dispares según el ciclo: la primera cosecha podría alcanzar 29,7 millones de toneladas (+15,5%), mientras que la segunda se situaría en 113,6 millones de toneladas (–2%).

La producción conjunta de soja, maíz y arroz abarca aproximadamente el 93 por ciento del volumen total proyectado por el IBGE, lo que evidencia la fuerte concentración del sector en estos tres cultivos y su importancia tanto para el abastecimiento interno como para las exportaciones.

Por otro lado, se prevé que la producción de frijol, un alimento clave en la dieta brasileña, podría caer un 6,6 por ciento.

Estas proyecciones se dan en un contexto de fortalecimiento de El Niño, un fenómeno relacionado con el calentamiento anómalo del océano Pacífico ecuatorial, que afecta la circulación atmosférica y puede modificar las precipitaciones en diversas regiones de Brasil.

Los efectos de este fenómeno son variados: el sur del país podría experimentar lluvias excesivas, mientras que zonas del norte y centro-sur se enfrentan a un mayor riesgo de sequía y temperaturas elevadas, factores que impactan en la humedad del suelo y en el desarrollo de los cultivos, así como en los calendarios de siembra y cosecha.

El impacto del clima también repercute en la ganadería, ya que mayores temperaturas y menos lluvias pueden afectar los pastizales y aumentar los costos de producción.

Las autoridades de Brasil están atentas a la evolución de El Niño para implementar medidas de prevención y adaptación, y los productores tendrán que ajustar sus calendarios agrícolas y estrategias de manejo de acuerdo con las previsiones meteorológicas.