Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 63%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sur (190°). La presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. La probabilidad de lluvias ligeras persistirá durante el día, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe indica que el viernes 16 de octubre se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 17 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 21°, manteniendo un cielo similar. El domingo 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 7° y 21°, con cielo despejado. El lunes 19 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 21°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el martes 20 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado.