Descubren que el cerebro analiza lenguaje bajo anestesia, desafiando la noción de conciencia

Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de Baylor College of Medicine reveló que el cerebro humano, incluso en estado de inconsciencia bajo anestesia general, mantiene sorprendentes capacidades de procesamiento de lenguaje. Esta investigación desafía las concepciones tradicionales sobre la conciencia y sugiere que el cerebro inconsciente es mucho más capaz de lo que se pensaba.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature, indicaron que, a pesar de la falta de conciencia, el cerebro puede analizar el lenguaje, reconocer patrones y predecir qué palabras seguirán en una historia. El doctor Sameer Sheth, profesor y titular de la cátedra Cullen Foundation Endowed en neurocirugía, afirmó: "Nuestros hallazgos muestran que el cerebro es mucho más activo y capaz durante la inconsciencia de lo que se pensaba anteriormente".

Para llevar a cabo el estudio, el equipo de Sheth examinó a pacientes que se sometieron a cirugías de epilepsia bajo anestesia general. Esta situación proporcionó una oportunidad única para observar el funcionamiento del hipocampo, una estructura cerebral clave en el aprendizaje y la memoria. Utilizando dispositivos avanzados de grabación llamados Neuropixels, los investigadores monitorizaron las señales eléctricas de cientos de neuronas en el hipocampo.

Los experimentos incluyeron la reproducción de tonos repetitivos, interrumpidos ocasionalmente por sonidos diferentes. A pesar de estar anestesiados, las neuronas en el hipocampo respondieron de manera diferente a los sonidos inesperados, mostrando signos de plasticidad neuronal, lo que sugiere que algunos procesos básicos de aprendizaje permanecieron activos incluso sin conciencia.

En un experimento posterior, los investigadores reprodujeron historias cortas a los pacientes anestesiados. Los resultados mostraron un nivel sorprendente de procesamiento del lenguaje, donde patrones de actividad neuronal contenían información sobre categorías de palabras como sustantivos, verbos y adjetivos. Lo más intrigante fue que la actividad neuronal también contenía información que podía utilizarse para predecir las próximas palabras en una oración.

El doctor Benjamin Hayden, profesor de neurocirugía en Baylor, comentó: "El cerebro parece anticipar lo que viene a continuación en una historia, incluso sin conciencia". Este fenómeno está relacionado con un proceso conocido como codificación predictiva, donde el cerebro utiliza patrones y experiencias previas para anticipar eventos futuros.

Los hallazgos plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y su contribución al procesamiento de información en el cerebro. Aunque la conciencia se asocia comúnmente con la experiencia subjetiva de escuchar y entender, este estudio sugiere que algunos procesos neuronales pueden continuar funcionando sin esa conciencia.

Además, la investigación destaca una sorprendente similitud entre la actividad cerebral humana y la inteligencia artificial (IA). Modelos de lenguaje grandes, como los utilizados en muchos chatbots modernos, generan texto utilizando patrones aprendidos de grandes cantidades de datos lingüísticos. Los investigadores observaron una capacidad predictiva similar en el hipocampo, donde las señales neuronales reflejaban información sobre palabras futuras incluso durante la inconsciencia.

El estudio también podría tener implicaciones prácticas para interfaces cerebro-computadora, que utilizan señales registradas desde el cerebro para comunicarse con dispositivos externos. Una posible aplicación incluye prótesis de habla, diseñadas para ayudar a las personas a comunicarse cuando lesiones o condiciones neurológicas han afectado su capacidad de hablar.

A pesar de los sorprendentes resultados, los investigadores subrayaron que quedan muchas preguntas sin respuesta. Los experimentos se realizaron bajo un tipo específico de anestesia general, lo que limita la generalización de los hallazgos a otros métodos anestésicos o estados de inconsciencia. Además, no está claro si un procesamiento del lenguaje similar ocurre durante el sueño o el coma.

En conclusión, este trabajo invita a repensar lo que significa estar consciente. El cerebro parece realizar mucho más detrás de escena de lo que se comprende completamente.