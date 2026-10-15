Aumento del cáncer en adultos jóvenes: causas aún desconocidas para los científicos

Un reciente estudio publicado en la revista BMJ Oncology destacó un alarmante aumento de casos de cáncer entre adultos jóvenes en Inglaterra, específicamente aquellos menores de 50 años. Se observó un incremento notable en los índices de cáncer de colon y ovario, que no se replicó en grupos de mayor edad.

Los investigadores analizaron los registros de incidencia de cáncer recopilados por el Servicio Nacional de Registro de Enfermedades de Inglaterra entre 2001 y 2019, evaluando más de 20 tipos de cáncer en hombres y mujeres de entre 20 y 49 años, en comparación con adultos de 50 años o más. Los resultados mostraron un aumento generalizado en la incidencia de cáncer, con 16 de los 22 tipos analizados en mujeres jóvenes y 11 de los 21 tipos en hombres jóvenes mostrando incrementos estadísticamente significativos.

La obesidad se identificó como un factor de riesgo importante, pero los investigadores señalaron que no era suficiente para explicar el aumento de casos. De hecho, la mayoría de los factores de riesgo establecidos, como el tabaquismo y el consumo de alcohol, habían mejorado o se habían mantenido estables en las últimas dos décadas. Por ejemplo, el consumo de carne roja entre hombres jóvenes disminuyó notablemente, pasando de 38 gramos diarios en 2008 a 17 gramos en 2018.

Los investigadores también observaron que, aunque la obesidad estaba asociada con 10 de los 11 tipos de cáncer evaluados, otros factores, como la inactividad física y la dieta, no mostraron el aumento esperado en las tendencias de salud. Esto llevó a los científicos a buscar explicaciones adicionales para el aumento de cáncer en adultos jóvenes, sugiriendo que podrían existir factores específicos de edad o cambios en la microbiota intestinal que influyan en el riesgo de cáncer.

El estudio reveló que, a pesar de las mejoras en varios factores de riesgo, la incidencia de cáncer continuó en aumento. En hombres jóvenes, el 68% de los casos de cáncer de boca y el 65% de los casos de cáncer de hígado se atribuyeron a factores de riesgo establecidos, mientras que en mujeres, el 52% de los casos de cáncer de boca se relacionaron con los mismos factores.

A pesar de la preocupación por el aumento del cáncer en adultos jóvenes, los investigadores recordaron que la carga absoluta de cáncer sigue siendo mucho mayor en adultos mayores. Por lo tanto, es crucial investigar los riesgos de cáncer a lo largo de la vida, considerando la posibilidad de que las exposiciones durante la infancia o incluso antes del nacimiento puedan influir en el desarrollo de la enfermedad décadas más tarde.