Estudio revela que el 93% de la población indígena de Australia se perdió en 73 años

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Flinders reveló que la población indígena de Australia antes de la colonización europea era considerablemente mayor de lo que se había estimado históricamente. Según las nuevas investigaciones, alrededor de 2,22 millones de indígenas australianos vivían en el continente antes de la llegada de la Primera Flota en 1788, lo que podría representar hasta siete veces más que las cifras sugeridas por cálculos anteriores.

Las conclusiones también pusieron de manifiesto la magnitud del descenso poblacional que siguió a la colonización. Los investigadores estimaron que aproximadamente el 93% de la población indígena de Australia se perdió en menos de 80 años tras la llegada de los europeos, un declive mucho mayor del que se había reconocido hasta el momento.

El Profesor Corey Bradshaw, profesor de Ecología Global en la Universidad Flinders y principal investigador en el Centro de Excelencia para Historias y Futuros Indígenas y Ambientales de Australia, participó en este esfuerzo nacional de investigación. En colaboración con socios indígenas, el equipo examinó cómo han cambiado los números de la población indígena a lo largo de la historia australiana.

Al combinar modelos computacionales avanzados con diversas fuentes de evidencia histórica y científica, los investigadores desarrollaron nuevas estimaciones que desafían significativamente las suposiciones previas.

"Entender el tamaño de las poblaciones indígenas en Australia antes de la invasión europea en 1788 es esencial para la verdad y la reconciliación", expresó el Profesor Bradshaw.

Nueva evidencia sobre millones de indígenas australianos antes de la colonización

Para reconstruir la población indígena de Australia antes del asentamiento europeo, los investigadores integraron observaciones etnográficas, hallazgos arqueológicos, reconstrucciones genéticas y modelos computacionales. También analizaron cuántas personas diferentes entornos del continente podrían haber sostenido.

Las estimaciones poblacionales anteriores se basaron en gran medida en cálculos realizados en la década de 1930 por el antropólogo Alfred Radcliffe-Brown, quien había estimado la población indígena antes de la colonización en aproximadamente 250,000 personas. Sin embargo, Radcliffe-Brown reconoció que su estimación no consideraba completamente los efectos devastadores de enfermedades mortales, violencia en las fronteras coloniales y violencia estructural más amplia.

Investigaciones posteriores han demostrado que estas fuerzas tuvieron un impacto mucho mayor del que se había reconocido históricamente, sugiriendo que muchas cifras poblacionales tempranas ya eran subestimaciones significativas.

Utilizando estimaciones basadas en modelos y genética (apoyadas, pero no dependientes, de relatos históricos o etnográficos), el equipo calculó una población indígena media de 2,22 millones antes de la colonización. Esto corresponde a aproximadamente 0,29 personas por kilómetro cuadrado en toda Australia.

Esta cifra es considerablemente más alta que las estimaciones históricas anteriores, que generalmente oscilaban entre 250,000 y 1 millón de personas.

Los investigadores creen que estas estimaciones más bajas se vieron influenciadas por las pérdidas poblacionales generalizadas causadas por enfermedades, violencia fronteriza y opresión sistémica antes de que se realizaran los primeros censos australianos.

Un colapso poblacional devastador del 93% tras 1788

La nueva estimación de la población también permitió a los científicos calcular la magnitud de la catástrofe demográfica que siguió a la colonización europea. Utilizando su modelo junto con registros censales tempranos, los investigadores estimaron que aproximadamente 2,06 millones de muertes excesivas ocurrieron entre 1788 y 1861, lo que representa un promedio de alrededor de 28,200 muertes excesivas anualmente durante el período de 73 años.

Para 1861, la población indígena había disminuido a un estimado del 7% de su tamaño antes de la colonización, lo que representa una asombrosa reducción del 93%.

"Estos hallazgos devastadores destacan los importantes impactos de la invasión experimentados por los australianos indígenas y demuestran su notable supervivencia, resiliencia y recuperación durante el último siglo", afirmó el autor principal Asociado Profesor Alan Williams, investigador asociado en el CIEHF y también investigador adjunto en la Universidad James Cook.

Aunque la población indígena de Australia ha aumentado desde la década de 1950, aún no ha regresado a su tamaño estimado antes de la llegada de los europeos. Según el censo australiano de 2021, la población indígena representaba aproximadamente el 37% de la población media estimada en 1788.

Si el crecimiento poblacional continúa según las tendencias actuales, los investigadores proyectan que los números de la población indígena podrían no regresar a su nivel precolonial estimado hasta alrededor de 2047.

Implicaciones de los hallazgos para la historia de Australia

Más allá de revisar las cifras históricas de población, el estudio destaca las consecuencias duraderas de la colonización para los australianos indígenas. Los investigadores sostienen que la magnitud del colapso demográfico tiene importantes implicaciones para entender el trauma intergeneracional, las desventajas persistentes y el desarrollo de políticas que mejor apoyen a las comunidades indígenas.

"Los hallazgos destacan la escala de la catástrofe demográfica experimentada por los australianos indígenas debido a la colonización, con implicaciones que requieren una mayor comprensión del trauma intergeneracional y para informar futuras políticas que ayuden a los pueblos indígenas. Además de reconocer este trauma y desventaja intergeneracional, también es momento de reconocer el privilegio intergeneracional", dijo la coautora Distinguida Profesora Lynette Russell del Centro de Estudios Indígenas de la Universidad Monash y CIEHF.

Los hallazgos también demuestran por qué los científicos deben recurrir a varios métodos independientes al reconstruir historias poblacionales, especialmente cuando los registros escritos son incompletos, poco fiables o están moldeados por sesgos históricos.

Al combinar investigaciones genéticas, evidencia arqueológica, modelado ambiental e información histórica, el equipo pudo desarrollar una imagen más completa de la población indígena de Australia antes y después de la colonización europea.

La Distinguida Profesora Larissa Behrendt AO, presidenta del Comité Asesor del Centro CIEHF, afirmó que los hallazgos exigen una reevaluación fundamental de la historia del país, al tiempo que reconocen la extraordinaria resistencia de los australianos indígenas.

"Estos hallazgos de investigación nos desafían a repensar la magnitud de lo que ocurrió después de 1788. No se trata de una consecuencia marginal de la colonización, sino de una catástrofe demográfica en el corazón de la historia australiana. Pero la investigación también nos cuenta algo extraordinario. Nuestra supervivencia es una de las historias más notables de la historia de Australia", dijo la Distinguida Profesora Larissa Behrendt AO, presidenta del Comité CIEHF.

El estudio, titulado "Gran tamaño de la población indígena australiana antes de su masiva disminución tras la invasión colonial", fue publicado en Nature Human Behaviour. Sus autores son Alan Williams, Raymond Tobler, Billy Griffiths, Sean Ulm, Matthew Nitschke, Michael Bird, Shane Ingrey, Frédérik Saltré, Kirsty Beller, Ian McNiven, Nicholas Pitt, Lynette Russell, Alistair Paterson, Christopher Wilson y Corey Bradshaw.

La investigación recibió financiación conjunta del Centro de Excelencia para Historias y Futuros Indígenas y Ambientales de Australia (CE230100009) y del Centro de Excelencia para la Biodiversidad y Patrimonio Australiano (CE17010001).