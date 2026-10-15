Un fósil olvidado revela un temible dinosaurio con garras gigantes

Un fósil que permaneció olvidado en una colección de museo durante casi un siglo ha revelado la existencia de una nueva especie de depredador prehistórico. Este dinosaurio, de aproximadamente el tamaño de un gran tigre y dotado de enormes garras curvas, habitó lo que hoy es Gran Bretaña hace unos 120 millones de años.

La investigación fue liderada por científicos de University College London (UCL), quienes examinaron un fragmento de cráneo fósil originalmente encontrado en la Isla de Wight. Los hallazgos, publicados en la revista Royal Society Open Science, identificaron al dinosaurio como Invictibellatrix amberina, el primer miembro conocido de un grupo misterioso de dinosaurios carnívoros llamados megaraptoranos en Europa.

Estos depredadores ágiles caminaban sobre dos patas y estaban estrechamente relacionados con los tiranosaurios, incluyendo al famoso Tyrannosaurus rex. Sin embargo, su equipo de caza era notablemente diferente. En lugar de depender principalmente de mandíbulas masivas, los megaraptoranos tenían cráneos relativamente estrechos, brazos poderosos y enormes garras curvas que les ayudaban a atrapar a sus presas.

Algunos miembros de este grupo eventualmente se convirtieron en enormes depredadores, rivalizando en tamaño con los tiranosaurios. No obstante, Invictibellatrix fue uno de los megaraptoranos más pequeños y antiguos descubiertos hasta ahora.

Su nombre significa "guerrera femenina invicta", una referencia a los poderosos depredadores que surgieron de esta línea evolutiva.

Un dinosaurio olvidado que pudo haber cazado humanos

El fósil consiste en parte de la parte posterior del cráneo del dinosaurio. Aunque el Natural History Museum lo adquirió en 1924, su importancia científica no fue reconocida durante generaciones.

Al comparar el fragmento con fósiles de dinosaurios relacionados, los investigadores pudieron estimar cómo podría haber sido este animal extinto y cómo vivió.

El autor principal, Dr. Cassius Morrison (UCL Earth Sciences), comentó: "Basado en lo que sabemos sobre sus parientes más cercanos, Invictibellatrix habría medido entre tres y cuatro metros de largo y un poco más de un metro y medio de altura, aproximadamente tan alto como un humano. Es probable que tuviera plumas y sus garras podrían haber medido entre 10 cm y 20 cm de largo. Se alimentaría de pequeños dinosaurios, lagartos y mamíferos, ocupando un rol similar en la cadena alimentaria al de la hiena hoy en día.

"No era el depredador ápice de su tiempo, pero para los humanos, este dinosaurio habría sido más peligroso que un T. rex. Habríamos sido presas perfectamente dimensionadas, aproximadamente un tercio de su peso corporal. Definitivamente nos habrían perseguido. Un T. rex no se habría molestado, ya que habríamos sido demasiado pequeños.

"Es un verdadero misterio que este fósil haya sido pasado por alto durante tanto tiempo, guardado en un cajón durante casi 100 años. Se encuentran muchos huesos en la Isla de Wight; quién sabe qué más está esperando ser descubierto".

Aunque los humanos nunca encontraron estos dinosaurios, la comparación de Morrison destaca una diferencia intrigante entre los depredadores de diferentes tamaños. Un carnívoro relativamente pequeño podría haber considerado a un humano como una presa valiosa, mientras que un cazador enorme como el T. rex podría haber preferido animales mucho más grandes.

El descubrimiento resuelve un misterio sobre la evolución de los dinosaurios

Más allá de identificar una especie previamente desconocida, el fósil proporciona una pieza importante que faltaba en la historia evolutiva de los megaraptoranos.

Estos dinosaurios siguen siendo uno de los grupos de grandes carnívoros menos comprendidos, debido a que sus fósiles son excepcionalmente raros. Los científicos han sospechado durante mucho tiempo que evolucionaron primero en Asia antes de expandirse por Europa y eventualmente llegar al supercontinente del sur de Gondwana (que incluye la actual África, América del Sur y la Antártida).

Sin embargo, había un gran problema con esa explicación: hasta ahora, no se habían identificado fósiles de megaraptoranos en Europa.

El descubrimiento de Invictibellatrix proporciona la evidencia que los investigadores necesitaban para respaldar esa ruta de migración propuesta.

El coautor Charlie Scherer, estudiante de doctorado en UCL Earth Sciences, afirmó: "Esta nueva especie es la primera prueba que tenemos de que los megaraptoranos también estaban presentes en Europa y que llegaron a Gondwana de esta manera en lugar de saltar de isla en isla más al sur".

Este hallazgo sugiere que Europa fue una parte importante del viaje que eventualmente llevó a estos depredadores a los continentes del sur, donde algunos de sus descendientes se convirtieron en cazadores dominantes.

Escaneos CT revelan la anatomía oculta del dinosaurio

Para determinar exactamente qué tipo de dinosaurio estaban examinando, los científicos utilizaron tecnología de escaneo CT para investigar el fósil en detalle.

Los escaneos les permitieron construir una reconstrucción tridimensional del fragmento de cráneo, junto con un modelo de su cavidad interna. Esto proporcionó pistas sobre la forma del espacio que alguna vez albergó el cerebro del dinosaurio.

El equipo luego comparó su anatomía con fósiles de varios otros grupos de dinosaurios carnívoros, incluidos los tiranosaurios, espinosaurios, raptores y otros depredadores bípedos.

Varias características inusuales ayudaron a distinguir el espécimen de especies conocidas. Estas incluyeron una apertura ovalada donde la médula espinal se conectaba al cerebro y una cresta distintiva con forma de reloj de arena.

En conjunto, estas características anatómicas indicaron que el fósil representaba un dinosaurio previamente no identificado.

Los investigadores también utilizaron algoritmos informáticos para comparar sus características esqueléticas con las de otros dinosaurios. Estos análisis colocaron consistentemente a Invictibellatrix dentro del grupo de los megaraptoranos, proporcionando un respaldo adicional para la identificación.

Cómo los gigantes megaraptoranos conquistaron los continentes del sur

El equipo no se limitó a examinar el fósil en sí, sino que utilizó modelos matemáticos para reconstruir cómo los megaraptoranos se dispersaron y evolucionaron a lo largo de millones de años.

Su análisis combinó el registro fósil disponible con las relaciones evolutivas entre los dinosaurios, la geografía antigua y las condiciones climáticas.

Los resultados sugirieron que los megaraptoranos estaban distribuidos ampliamente por todo el mundo durante el Cretácico Temprano (es decir, en el momento de Invictibellatrix).

Sin embargo, sus fortunas parecen haber cambiado drásticamente a medida que avanzaba el Cretácico.

Para el Cretácico Tardío, decenas de millones de años después, los megaraptoranos probablemente habían desaparecido del supercontinente del norte de Laurasia (que incluye la actual Europa).

En el sur, la historia fue muy diferente. Los megaraptoranos continuaron evolucionando a través de Gondwana, convirtiéndose eventualmente en algunos de los depredadores más grandes y formidables en sus ecosistemas.

Algunos desarrollaron garras que medían hasta 35 cm (14") de largo. Un ejemplo particularmente impresionante, Maip macrothorax, habitó lo que hoy es Argentina y se estima que alcanzó entre nueve y diez metros de longitud, con un peso corporal comparable al de un elefante.

Exactamente por qué los megaraptoranos aparentemente desaparecieron de las regiones del norte sigue siendo incierto. Los investigadores sugieren varias posibilidades, incluyendo cambios en el clima, alteraciones en las condiciones ambientales y competencia con otros grandes dinosaurios carnívoros como los tiranosaurios.

Un fósil de museo de hace un siglo revela finalmente su secreto

El fósil que hizo posible este descubrimiento fue recolectado originalmente por el paleontólogo aficionado Reginald Walter Tooley cerca de la base de un acantilado en la costa suroeste de la Isla de Wight.

Tooley descubrió más de 1,000 especímenes fósiles durante su vida. Tras su muerte, el Natural History Museum adquirió su colección, incluyendo el fragmento de cráneo que eventualmente sería identificado como Invictibellatrix.

Este descubrimiento resalta cuán importantes pueden ser los fósiles que permanecen sin reconocimiento incluso después de pasar décadas en colecciones de museos.

El profesor Paul Barrett, autor principal del estudio del Natural History Museum, comentó: "A pesar de más de 200 años de recolección, la Isla de Wight continúa sorprendiéndonos con nuevas especies de dinosaurios, y los hallazgos de dinosaurios carnívoros, como Invictibellatrix, han sido particularmente esquivos.

"Trabajos como este muestran el excepcional valor de trabajar con colecciones históricas de museos donde aún hay muchos descubrimientos por hacer".

Los investigadores también dieron al nombre del dinosaurio un significado más profundo. En su artículo, explicaron que Invictibellatrix fue elegido para "dar esperanza y fortaleza a todos aquellos que son acosados, discriminados, victimizados y oprimidos, que mañana será de ellos y que no deben rendirse ante tales adversidades".

La segunda parte de su nombre, amberina, rinde homenaje tanto al ámbar encontrado en las capas de roca de donde proviene el fósil como al nombre femenino Amberina.

El estudio recibió financiamiento de la Palaeontographical Society, la Royal Society y UKRI.

Con un solo fragmento de cráneo olvidado revelando un dinosaurio completamente nuevo y ayudando a reconstruir los antiguos movimientos de gigantes depredadores, los hallazgos demuestran que algunos de los descubrimientos más intrigantes de la paleontología pueden estar ya sentados en los cajones de los museos, esperando a que alguien se detenga a observarlos más de cerca.