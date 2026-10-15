FOTO: Pelea en cine de Entre Ríos: gas pimienta y dos detenidos tras caos en la sala

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Una insólita pelea en un cine de la provincia de Entre Ríos, en la cual se usó gas pimienta dentro de la sala en la que había 50 espectadores viendo una película, terminó con una madre y su hija detenidas.

El hecho sucedió este miércoles por la noche en el cine ubicado en el Shopping Paso del Paraná donde una mujer, de 51 años, y su hija, de 27, protagonizaron una pelea que desencadenó un amplio operativo.

De acuerdo con el relato de los testigos, el enfrentamiento inició por una diferencia relacionada con la ocupación de un asiento. En principio se trató solo de una discusión verbal, pero el tenso momento se convirtió en una agresión física.

La situación se salió de control cuando una de las acusadas utilizó un aerosol que contenía gas pimienta, lo que provocó que los otros espectadores, que solo querían ver con tranquilidad una película, tuvieran que correr para evitar una intoxicación.

De manera inmediata se dio aviso al sistema de emergencias y a la Policía, que entrevistó a varios de los testigos, quienes describieron a las implicadas.

Dentro del shopping se realizó un operativo, el cual concluyó con la localización de ambas mujeres, quienes se encontraban en el estacionamiento del lugar a bordo de un auto Honda Civic junto a un hombre para darse a la fuga, destaca el medio El Litoral.

Ambas acusadas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedaron detenidas a disposición de la Justicia.