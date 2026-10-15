Pelea en cine de Entre Ríos: gas pimienta y dos detenidos tras caos en la sala
Sucedió dentro del cine ubicado en el Shopping Paso del Paraná. Había 50 espectadores al momento de la pelea.
FOTO: Pelea en cine de Entre Ríos: gas pimienta y dos detenidos tras caos en la sala
Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- Una insólita pelea en un cine de la provincia de Entre Ríos, en la cual se usó gas pimienta dentro de la sala en la que había 50 espectadores viendo una película, terminó con una madre y su hija detenidas.
El hecho sucedió este miércoles por la noche en el cine ubicado en el Shopping Paso del Paraná donde una mujer, de 51 años, y su hija, de 27, protagonizaron una pelea que desencadenó un amplio operativo.
De acuerdo con el relato de los testigos, el enfrentamiento inició por una diferencia relacionada con la ocupación de un asiento. En principio se trató solo de una discusión verbal, pero el tenso momento se convirtió en una agresión física.
La situación se salió de control cuando una de las acusadas utilizó un aerosol que contenía gas pimienta, lo que provocó que los otros espectadores, que solo querían ver con tranquilidad una película, tuvieran que correr para evitar una intoxicación.
De manera inmediata se dio aviso al sistema de emergencias y a la Policía, que entrevistó a varios de los testigos, quienes describieron a las implicadas.
Dentro del shopping se realizó un operativo, el cual concluyó con la localización de ambas mujeres, quienes se encontraban en el estacionamiento del lugar a bordo de un auto Honda Civic junto a un hombre para darse a la fuga, destaca el medio El Litoral.
Ambas acusadas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedaron detenidas a disposición de la Justicia.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el cine?
Una pelea con gas pimienta tuvo lugar en un cine de Entre Ríos, afectando a 50 espectadores.
¿Quiénes están involucrados?
Una madre de 51 años y su hija de 27 años son las detenidas tras el incidente.
¿Dónde ocurrió el hecho?
El incidente se produjo en el Shopping Paso del Paraná.
¿Cómo comenzó la pelea?
El conflicto se originó por una discusión sobre la ocupación de un asiento en la sala.
¿Qué medidas tomó la policía?
La policía realizó un operativo en el shopping y detuvo a las implicadas en el estacionamiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]