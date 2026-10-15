El FMI resalta la resiliencia de las economías africanas ante la crisis energética por la guerra en Irán

FOTO: El FMI destaca el buen desempeño de las economías africanas pese a impactos de la guerra en Irán

BANGKOK (AP) — Las economías africanas han logrado capear la crisis energética provocada por la guerra con Irán, pero una caída de la ayuda ha hecho que el continente sea vulnerable a futuros sobresaltos, afirmó el jueves el jefe del departamento para África del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo pronostica un crecimiento en Africa del 4,5% este año, ligeramente superior a su estimación anterior, y una recuperación de hasta el 5% en 2027. Sin embargo, la asistencia para el desarrollo destinada al continente cayó fuertemente el año pasado y se prevé que disminuya otro 12% este año, señaló Zeine Zeidane en una reunión del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

"Eso deja a la región con poco margen para absorber otro impacto. Una nueva interrupción del suministro de energía, un fuerte aumento de la aversión al riesgo a nivel mundial o un intenso fenómeno de El Niño podrían intensificar las presiones", declaró a los periodistas.

Los persistentes conflictos y la inseguridad son otros lastres para la economía regional, y suponen una amenaza para la seguridad alimentaria en algunas regiones.

"En general, los riesgos siguen claramente inclinados a la baja y los desafíos son importantes, pero también lo es la capacidad de la región para adaptarse y avanzar", manifestó Zeidane.

Muchos países africanos han puesto en marcha reformas para mejorar su resiliencia económica, y algunos se benefician del alza de los precios de sus exportaciones de minerales críticos utilizados en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.

El FMI ha instado a esos países a utilizar con prudencia esos ingresos extraordinarios y a adoptar la IA para mejorar su competitividad.

Algunos ministros de Finanzas africanos que asistieron a las reuniones en Bangkok expusieron estrategias para impulsar la creación de empleo y el crecimiento sostenible.

Mariama Cire Sylla, ministra de Economía, Finanzas y Presupuesto de la República de Guinea, indicó que un proyecto ferroviario que conectará las minas de Simandou con la costa forma parte de un programa de transformación económica a largo plazo.

Guinea cuenta con abundantes recursos minerales, pero la mitad de su población vive en la pobreza. El gobierno apuesta por el proyecto de mineral de hierro de Simandou para impulsar la economía.

"¿Cómo podemos aprovechar la minería para desarrollar realmente otros sectores y diversificar la economía?", preguntó Sylla. "Esto es realmente crucial porque los recursos financieros son escasos. Necesitamos crear enclaves de inversión. Necesitamos crear polos de crecimiento".

Es vital garantizar que los países africanos se beneficien más de sus valiosos recursos estratégicos como el oro, el cobalto y el cobre, sostuvo Aboubakar Nacanabo, ministro de Finanzas de Burkina Faso.

Burkina Faso, un importante exportador de oro, inauguró su primera refinería de ese metal mientras su gobierno, dirigido por militares, busca una mayor soberanía económica tras romper lazos con socios occidentales tradicionales.

Gobiernos de toda Africa occidental han avanzado para recuperar el control de sus recursos naturales reescribiendo códigos mineros, prohibiendo exportaciones de materias primas sin procesar y aumentando la participación estatal. Guinea y Ghana restringieron recientemente las exportaciones de oro. Mali afirmó que construye una refinería de oro junto con el Grupo Yadran de Rusia, y Costa de Marfil anunció que abrirá una el próximo año.

"El primer paso es crear la cadena de valor", expresó Nacanabo, "para crear oportunidades para nuestra juventud".

Aún está por verse el impacto a largo plazo, tanto directo como indirecto, de la IA en las economías africanas. Pero en la próxima década, el FMI estima que la "adopción, adaptación y ampliación de la IA" podría aumentar el crecimiento económico en más de un 4% a lo largo de 10 años, dijo Zeidane.

"Así que no se trata solo de quién se beneficia de la IA, sino de que el uso de la IA puede marcar realmente una gran diferencia y, en particular, en sectores como la agricultura, donde hoy se tiene una baja productividad, bajos rendimientos en comparación con los rendimientos internacionales, pero también en educación, salud y servicios gubernamentales", afirmó.