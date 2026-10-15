Se cayó el proyecto para regular Uber en Rosario: La Libertad Avanza votó en contra
El tratamiento en comisión reúne a concejales y representantes del sector, mientras se discuten requisitos, controles y condiciones para la actividad de las plataformas.
15/10/2026 | 13:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Avanza el debate por la legalización de Uber y DiDi en Rosario
El proyecto para regular las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi no logró avanzar este jueves en el Concejo Municipal de Rosario. La iniciativa se cayó luego de que La Libertad Avanza votara en contra del tratamiento propuesto por el oficialismo.
El concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart cuestionó el tratamiento del proyecto y rechazó que se avance con su aprobación sin un debate más amplio. “Somos los primeros que queremos que esto se habilite, pero no de esta forma, no con este proyecto socialista de Javkin, no con esta forma prepotente de llevar de prepo a todo el Concejo”, afirmó Aleart. Según planteó, el expediente se pretende aprobar en apenas 15 días y con modificaciones presentadas a último momento, incluso dos horas antes de la sesión.
El edil también defendió la necesidad de elaborar una nueva ordenanza y no modificar una normativa anterior. “Nosotros entendemos que es un servicio entre privados, un acuerdo entre privados. Por lo tanto, tiene que ser una ordenanza nueva y no una modificación de una ordenanza que está armada en 2023”, explicó. Además, consideró que el esquema actual deja afuera a miles de personas que utilizan las plataformas para trasladarse.
Aleart recordó que su espacio presentó iniciativas para habilitar estas aplicaciones y cuestionó los controles y las sanciones aplicadas a conductores y usuarios. En ese sentido, denunció que el municipio trasladaba vehículos al corralón y cobraba multas millonarias. “Que siga su curso en las comisiones como corresponde a todos los proyectos que están presentados acá y no dos horas antes de la sesión”, reclamó.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué proyecto se está tratando? Se está tratando un proyecto para establecer un marco legal para los servicios de transporte mediante plataformas digitales como Uber y DiDi.
¿Quiénes participan en el debate? Participan Mario Cesca del sector de taxis y Horacio Yanotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario.
¿Cuándo se realiza la reunión? La reunión se realiza este jueves en comisión.
¿Dónde se lleva a cabo esta discusión? La discusión se lleva a cabo en el Concejo Municipal de Rosario.
¿Por qué es importante este proyecto? Es importante porque plantea fijar reglas para el funcionamiento de las aplicaciones y asegurar la seguridad de los pasajeros y los derechos de los trabajadores.