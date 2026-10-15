FOTO: Rivian integra agentes de IA en sus vehículos para una experiencia de conducción más interactiva

Rivian presentó recientemente un asistente de inteligencia artificial que permitirá a conductores y pasajeros interactuar con sus vehículos eléctricos mediante comandos de voz. El fundador y CEO de la empresa, RJ Scaringe, comentó en el evento TechCrunch Disrupt que en el futuro, los vehículos de Rivian podrán utilizar agentes de IA desarrollados por otras compañías, como Anthropic.

Scaringe destacó que "eso es donde se vuelve mágico". Aunque no se especificó cuándo se implementará esta funcionalidad, la empresa indicó que ofrecerá más detalles en su próximo evento AI & Autonomy Day, programado para diciembre.

La integración de estas capacidades de IA no es un desafío menor. Rivian ha construido su software interno desde cero, en lugar de depender de plataformas como Apple CarPlay o Android Auto, y ha desarrollado diversas aplicaciones, incluyendo la navegación, aunque también ha trabajado en integrar aplicaciones populares como Apple Music.

El asistente de IA de Rivian está diseñado para comprender las acciones que los usuarios desean realizar al comunicarse con el vehículo, dirigiendo estas solicitudes a la parte adecuada del software del automóvil. Esto incluye tareas como ajustar la temperatura, activar los asientos calefaccionados o resumir las noticias.

Scaringe explicó que el sistema funciona como un semáforo: "Si le preguntas al vehículo algo, decide qué modelo utilizará. Puede usar un modelo local que se ejecute en el vehículo. Si es una pregunta más compleja, puede ir a la nube". Este enfoque permite que el vehículo elija la mejor forma de responder a cada consulta.

Desde mayo, el asistente ya podía acceder a aplicaciones externas como Google Calendar. En el evento Disrupt, Scaringe mencionó que el siguiente paso sería agregar productos de empresas de IA de vanguardia, aunque la implementación de este tipo de software cerca de sistemas críticos para la seguridad del vehículo requiere de un enfoque muy cuidadoso.

"No querrías que un agente decidiera: 'hey, es hora de aplicar los frenos, o de girar el vehículo'. Así que cualquier control a nivel de vehículo no se entregará a un agente", indicó Scaringe.

En cambio, la implementación se asemejaría más a una extensión de cómo las personas utilizan actualmente estas aplicaciones de IA. Rivian deberá encontrar la manera de conectar el vehículo con todo el contexto que las aplicaciones como Muse recopilan sobre sus usuarios.

Por ejemplo, un conductor podría pedirle al asistente de Rivian que active los asientos ventilados antes de profundizar en otra conversación. "Y luego simultáneamente decir: 'Estábamos hablando ayer sobre esta comida. Estoy planeando tener invitados el viernes. ¿Puedes ayudarme a pensar en lo que vamos a hacer?", comentó Scaringe. El vehículo podría entonces extraer el contexto de una conversación anterior que el conductor tuvo con el asistente en otro dispositivo.

Rivian no sería la primera compañía automotriz estadounidense en incorporar agentes de IA en el software de sus vehículos. A principios de este año, Tesla agregó una función que permite a los usuarios interactuar tanto con el chatbot Grok de SpaceX como con su asistente Grok Bot.