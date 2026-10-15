Rosario recibirá al Turismo Carretera en febrero de 2027: "Jerarquiza la ciudad y mueve la economía"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, confirmó que el Turismo Carretera volverá al Autódromo Municipal en febrero de 2027, luego de la competencia prevista para el 24 y 25 de octubre de este año. El anuncio se realizó durante la presentación oficial de la carrera y forma parte de una estrategia para recuperar el protagonismo de la ciudad en el calendario nacional del automovilismo.

“Es probablemente de las actividades más convocantes que un evento deportivo pueda tener en la ciudad. Tener el Turismo Carretera jerarquiza nuestro autódromo, jerarquiza la ciudad y mueve la economía”, sostuvo Javkin. Además, remarcó que el objetivo es promover propuestas que generen trabajo y actividad económica.

El mandatario también se refirió a las transformaciones en el entorno del autódromo, con obras vinculadas al aeropuerto, el desarrollo de infraestructura y la instalación de nuevas actividades comerciales. En ese sentido, señaló que se trata de una zona con un importante potencial de crecimiento y consideró que el circuito puede complementar ese proceso con eventos deportivos de primer nivel.

Javkin planteó que Rosario busca ampliar su agenda de actividades durante todo el año. Mencionó los Juegos Suramericanos, los Juegos Jadar Junior y los futuros Juegos Panamericanos Junior de 2029, además de la Feria del Libro y otros espectáculos culturales. También confirmó que se encuentran en gestiones para que la Selección argentina de fútbol juegue en la ciudad y para recibir competencias internacionales de rugby, aunque aclaró que prefiere anunciar esos eventos cuando estén confirmados.

“Siempre que hay un evento deportivo queremos traerlo a Rosario”, afirmó. El intendente sostuvo que la infraestructura disponible debe aprovecharse para recuperar actividades que la ciudad perdió y fortalecer su perfil turístico. “El riesgo que tenemos es que, en el momento que estamos atravesando, la ciudad vuelva a perder empleo y a romper de nuevo sus tejidos. Entonces, esa es la primera prioridad”, concluyó.

Informe de Fernando Carrafiello.