El hielo marino del Ártico alcanza otro mínimo preocupante en 2026

Los últimos datos satelitales revelaron una transformación alarmante en el Ártico, donde el hielo marino se ha reducido significativamente durante las estaciones de verano e invierno. Este fenómeno ha llevado a que el hielo restante se vuelva más joven y delgado, lo que aumenta su vulnerabilidad al derretimiento.

En 2026, el hielo marino del Ártico alcanzó su extensión mínima anual el 12 de septiembre, cubriendo aproximadamente 4.6 millones de kilómetros cuadrados. Según informes de NASA y el National Snow and Ice Data Center (NSIDC), este nivel se empató con los mínimos registrados en 2008, 2010 y 2025, constituyendo el décimo mínimo más bajo desde que comenzó el monitoreo satelital.

Las imágenes satelitales muestran cómo ha cambiado el hielo marino del Ártico a lo largo del tiempo, comparando las condiciones de septiembre desde 1990, cuando la cobertura de hielo es típicamente más baja, con el siguiente mes de marzo, cuando se acerca a su pico anual. Este ciclo estacional ha continuado durante milenios, pero las mediciones recientes indican una disminución considerable en la cantidad de hielo que cubre el océano.

Aceleración en la pérdida de hielo

Desde finales de 1978, los satélites han seguido la expansión y contracción estacional del hielo marino del Ártico, proporcionando casi cinco décadas de observaciones. Estos datos revelan una tendencia de declive a largo plazo que se aceleró durante los años 2000, resultando en niveles de hielo excepcionalmente bajos. Cada verano desde 2007 hasta 2026 ha registrado entre los 20 mínimos más bajos en la extensión del hielo marino en septiembre.

A pesar de esta disminución, la tasa de pérdida de hielo en verano no ha sido constante. En la última década, la cobertura de hielo en septiembre se ha mantenido relativamente estable, en lugar de continuar su rápida disminución anterior. Esto se debe a que las condiciones climáticas a corto plazo pueden influir significativamente en la cantidad de hielo que desaparece cada verano.

Por ejemplo, el aumento de la cobertura de nubes sobre el Ártico en años recientes ha reducido la cantidad de luz solar que llega al hielo, ayudando a limitar el derretimiento adicional. Investigadores de NASA han identificado este fenómeno como un factor que ha contribuido a la reciente desaceleración, aunque la cobertura de hielo en septiembre sigue siendo muy inferior a su promedio histórico.

El hielo más viejo y grueso se está perdiendo

Los cambios en el Ártico no se limitan a la reducción del área cubierta por hielo marino. Los científicos también han documentado un cambio importante en la composición del hielo, que se vuelve cada vez más joven y delgado. Históricamente, gran parte del Ártico contenía hielo multianual, que sobrevive al menos una temporada de derretimiento de verano. Este tipo de hielo tiende a ser más grueso y resistente que el hielo que se forma durante un solo invierno.

Las observaciones satelitales muestran que el hielo multianual ha disminuido considerablemente, lo que ha llevado a que el Ártico esté cada vez más cubierto por hielo de primer año, que es más susceptible a derretirse en verano. Esta tendencia también es evidente durante el invierno, cuando el hielo marino del Ártico normalmente alcanza su máxima cobertura.

En marzo de 2026, el máximo anual empató estadísticamente con el máximo de marzo de 2025, marcando el pico invernal más bajo en el registro satelital.

Perspectivas a futuro

Los patrones climáticos naturales influyen en el hielo marino del Ártico de año en año. Un ejemplo es la Oscilación Ártica, un patrón de circulación atmosférica que afecta las temperaturas, los vientos y las condiciones del hielo en la región. Sin embargo, estas fluctuaciones naturales no pueden explicar completamente el declive persistente registrado por los satélites desde 1978. El aumento de las temperaturas globales, junto con la variabilidad climática natural, ha contribuido a la creciente pérdida de hielo marino en el Ártico.

Los científicos proyectan que el océano Ártico podría quedar prácticamente libre de hielo durante el verano al menos una vez antes de mediados del siglo XXI. Tal evento marcaría un cambio profundo en una región que ha mantenido una extensa cobertura de hielo estacional durante milenios.

Monitoreo satelital del hielo marino

Los científicos miden la cobertura de hielo marino del Ártico utilizando satélites equipados con sensores de microondas pasivos. Estos instrumentos detectan la energía de microondas emitida naturalmente por la superficie de la Tierra, permitiendo a los investigadores distinguir el agua de mar congelada del océano abierto circundante. El hielo marino emite más energía de microondas que el agua líquida, produciendo un contraste reconocible en las observaciones satelitales.

Los mapas satelitales también contienen una región circular blanca en el Polo Norte conocida como el "hoyo del polo", que representa un área más allá de la cobertura histórica de los sensores satelitales, donde no se disponía de mediciones directas. Al calcular la extensión total de hielo marino, los científicos asumen que esta región está cubierta por hielo.

Imágenes de NASA Earth Observatory por Michala Garrison, utilizando datos del National Snow and Ice Data Center.