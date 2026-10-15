Mariela Blanco presenta Ciudad Cambalache, un ensayo sobre los mitos de Buenos Aires

Buenos Aires, 15 octubre (NA) - Las historias urbanas, las leyendas de casas embrujadas y las contradicciones de la vida en la ciudad son el eje de Ciudad cambalache. Ensayo sobre la desmesura porteña, la reciente obra de la periodista Mariela Blanco, que se presentará el 6 de noviembre en el Hotel Claridge.

Este nuevo libro, editado por Editorial Dunken, es el sexto en la trayectoria de la autora y compila más de 50 relatos que abordan el patrimonio arquitectónico, mitos populares y curiosidades de una ciudad que mezcla la grandeza de sus edificaciones con las dificultades cotidianas.

Entre los lugares destacados en la obra se encuentran la Torre Monumental, el Congreso de la Nación, el Cabildo, la Manzana de las Luces, el Cementerio de la Recoleta y el Pasaje Rivarola, además de rincones emblemáticos de Barracas, Monserrat, Saavedra y Villa Luro.

Con un prólogo de Juan Gujis, el libro entrelaza crónica cultural, memoria colectiva y observación social. Las páginas de este ensayo recuperan elementos como relojes centenarios, esculturas de chatarra, episodios policiales insólitos, devociones populares y leyendas barriales.

"Buenos Aires es como una aristócrata de familia tradicional que conserva las joyas, las historias y las buenas maneras", afirma Blanco, quien ofrece una perspectiva marcada por el humor y las paradojas que definen la identidad porteña.

El ensayo se divide en dos secciones: una enfocada en el patrimonio tangible y otra en las construcciones simbólicas que habitan el imaginario urbano. Además, incluye espacios para que los lectores hagan anotaciones y un código QR que brinda acceso a una selección musical inspirada en Buenos Aires.

La presentación del libro está programada para el viernes 6 de noviembre, a las 19, en el Piano Bar del Hotel Claridge, ubicado en Tucumán 535, y forma parte del ciclo Claridge Literario. La entrada será gratuita, pero con capacidad limitada.