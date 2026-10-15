La UCA presenta una muestra de arte sacro contemporáneo en homenaje al papa León XIV

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) – La exposición "Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia" será inaugurada el 26 de octubre en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con un enfoque en la conexión entre el arte, la espiritualidad y los desafíos de la sociedad actual.

Esta muestra, organizada en colaboración con la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo, presenta una cuidadosa selección de obras de las ediciones XIII y XIV de dicho evento artístico, bajo la curaduría de María Pimentel de Lanusse y Verónica Parselis.

La propuesta busca establecer un diálogo entre las creaciones contemporáneas y las ideas del pontífice en Magnifica Humanitas, abordando temas como la condición humana, la memoria, la tecnología, la naturaleza y la búsqueda de trascendencia.

El recorrido de la exposición incluye obras que fusionan recursos digitales con tradiciones ancestrales, además de aquellas que reflexionan sobre la fragilidad humana, el sufrimiento y la responsabilidad hacia el medio ambiente.

Entre los artistas destacados se encuentran Diana Aisenberg, Mirta Kupferminc, Xil Buffone, Diego Fontanet, Magdalena Holmberg y Sasha Minovich, junto a otros exponentes de diversas disciplinas.

Las curadoras señalaron: "El arte es un espacio privilegiado desde el cual cada época puede cuestionar sus límites y confirmar su horizonte de trascendencia", destacando la relevancia de restaurar la dignidad humana en una sociedad centrada en la productividad.

La Bienal de Arte Sacro fue fundada en 1986 por iniciativa de monseñor Vicente Vetrano y mantiene abierta una convocatoria para artistas de diferentes confesiones religiosas.

La inauguración está programada para el lunes 26 de octubre a las 18, en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, situado en Alicia Moreau de Justo 1300. La exposición estará disponible hasta el 8 de noviembre, todos los días de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.