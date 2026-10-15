Nostalgia total: la foto de bebé que compartió la madre de Gaspi a cuatro meses de la tragedia
Michelle, la mamá de Gaspar Prim Díaz, publicó una emotiva imagen de la infancia del streamer para recordarlo tras el trágico accidente aéreo en Río de Janeiro. "Sos mi consuelo", escribió.
15/10/2026 | 14:44Redacción Cadena 3
FOTO: Gaspi murió en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.
A cuatro meses del trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que le costó la vida a Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su madre Michelle volvió a expresarse en redes sociales para homenajear a su hijo.
A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió una tierna fotografía del recordado streamer en su infancia, acompañada de un desgarrador mensaje que combinó el dolor por la pérdida y duras denuncias por las causas del siniestro.
"Van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna", expresó Michelle en la publicación.
En el mismo posteo, reflexionó sobre el rápido crecimiento del joven y la fatalidad que rodeó su fallecimiento: "Te solté para que tuvieras alas. Tus alas crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro".
Homenajes constantes y el recuerdo en redes
No se trata de la primera vez que Michelle utiliza las redes para mantener vivo el recuerdo de su hijo.
En los meses previos ya había publicado imágenes cotidianas de Gaspi, desde retratos luciendo la camiseta de Independiente hasta videos que reflejaban su humor espontáneo inventando idiomas en la vía pública, resaltando el perfil genuino que lo convirtió en una de las figuras más queridas de la comunidad del streaming.
Gaspi fue una de las seis víctimas fatales provocadas por el choque de dos helicópteros ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro. Tras la tragedia, los constantes mensajes de su entorno cercano continúan cosechando muestras de afecto y apoyo por parte de los miles de seguidores que cosechó el joven creador de contenido.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió hace cuatro meses? Un accidente aéreo en Río de Janeiro costó la vida a Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.
¿Quién homenajeó a Gaspi en redes sociales? Su madre, Michelle, compartió una fotografía y un mensaje emotivo en Instagram.
¿Qué reflexionó Michelle sobre la muerte de su hijo? Habló sobre el rápido crecimiento de Gaspi y mencionó que su fallecimiento no fue destino, sino corrupción.
¿Qué tipo de contenido publicó Michelle anteriormente? Compartió imágenes y videos de Gaspi, mostrando su humor y momentos cotidianos.
¿Cuántas víctimas hubo en el accidente? Se reportaron seis víctimas fatales, entre ellas Gaspi, tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.