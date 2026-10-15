FOTO: El caso de Sergio Ávalos avanza a juicio tras el rechazo de sobreseimientos por parte del juez

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- El Juzgado Federal N°2 de Neuquén rechazó los planteos de sobreseimiento de las defensas de los 19 acusados de la desaparición forzada de Sergio Ávalos, un estudiante de 18 años que fue visto por última vez en un boliche provincial en junio de 2003. Con esta decisión, la causa avanza hacia el juicio oral.

La resolución fue tomada por el juez federal Gustavo Villanueva, en concordancia con lo establecido por la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, quien lidera el Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén. El rechazo de los pedidos de sobreseimiento permite que el proceso continúe hacia la etapa de juicio oral y público.

En el requerimiento de elevación a juicio presentado en agosto pasado, la Fiscalía imputó a 11 acusados por coautoría del delito de desaparición forzada de personas y a otros ocho por participación necesaria.

Los implicados incluyen a militares, policías, empleados civiles, y personal de mantenimiento, limpieza y administración.

El planteo de la defensa incluyó un cuestionamiento a la continuidad de la acción penal, argumentando que se había vulnerado el plazo razonable para la duración del proceso. También se solicitó la declaración de prescripción de la acción penal al considerar que la figura legal de desaparición forzada, establecida en el artículo 142 ter del Código Penal, comenzó a regir en 2011, es decir, después del hecho ocurrido en 2003.

El juez Villanueva desestimó ambos argumentos. Para refutar la alegación de excesivo tiempo, evaluó la "complejidad" del caso y destacó que las acciones realizadas durante la investigación "no muestran tiempos muertos", según indica el portal Fiscales.

Además, subrayó la "extrema" gravedad del delito investigado, que atenta contra múltiples derechos fundamentales, como la libertad personal y la integridad física, y que conlleva severas penas en la legislación argentina. Esta situación es considerada por la jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana como una violación múltiple y continuada de derechos humanos, cuya consumación no cesa hasta que se conozca el destino de la víctima.

En línea con el dictamen de la fiscalía, el magistrado argumentó que, en los delitos permanentes, la ejecución se extiende en el tiempo. En este sentido, destacó que la Ley N°26.679, que incorporó la figura de desaparición forzada de personas al Código Penal, comenzó a regir en mayo de 2011, cuando el hecho investigado continuaba en ejecución. Afirmó que esta situación persiste hasta el día de hoy, dado que la víctima sigue desaparecida.

Con respecto a la prescripción, el juez citó el artículo 63 del Código Penal, indicando que, en delitos permanentes, el plazo no inicia mientras continúa la conducta delictiva. "La desaparición de Sergio Ávalos persiste a la fecha y no se ha establecido su destino, por lo que el plazo aún no ha comenzado a computarse", aseguró.

La desaparición de Sergio Ávalos ocurrió cuando era oriundo de Picún Leufú, provincia de Neuquén, y cursaba la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En la madrugada del 14 de junio de 2003, asistió al boliche "El Fuerte" junto a otros estudiantes. Según la investigación, fue visto por última vez dentro del establecimiento entre las 6:30 y las 7, y desde entonces se desconoce su paradero.

La acusación fiscal sostiene que integrantes de la seguridad del local, incluidos seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, estuvieron implicados o intervinieron en su desaparición. Además, se alega que personal de mantenimiento, limpieza y administración habría ocultado información relevante sobre lo ocurrido, obstaculizando el avance del caso.