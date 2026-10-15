Denuncia penal por vandalismo en Córdoba tras la marcha por el Encuentro Plurinacional de Mujeres
"No estamos denunciando a ese encuentro de mujeres en sí, estas conductas son delictivas", sostuvo el letrado Pedro Despouy en relación a las pintadas y daños registrados.
15/10/2026 | 08:37Redacción Cadena 3
FOTO: Pintadas en Córdoba.
FOTO: Pintadas en Córdoba.
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Audio. Denuncian vandalismo en Córdoba tras marcha de mujeres: Intendente califica de delincuentes a autores
Cadena 3
La ciudad de Córdoba enfrenta un nuevo episodio de vandalismo tras la reciente marcha de mujeres, lo que ha llevado a la presentación de una denuncia penal en busca de esclarecer los hechos.
El abogado Pedro Despouy ha tomado la iniciativa de presentar la denuncia por los daños ocasionados en la marcha. "Nosotros presentamos una denuncia penal como simple ciudadano por estos hechos de vandalismo", aseguró Despouy a Cadena 3.
En tanto el intendente Daniel Passerini se expresó con firmeza sobre el tema, describiendo a los autores de las pintadas como un "puñado de delincuentes" que desvirtuaron el noble objetivo de la movilización. "Se marca claramente la diferencia entre quienes vandalizaron y el resto de quienes participaron en la marcha", declaró Passerini.
El abogado Despouy también hizo hincapié en que el vandalismo se debe condenar sin importar el contexto: "No estamos denunciando a ese encuentro de mujeres en sí, estas conductas son delictivas". Además, instó a las autoridades provinciales y municipales a actuar en este caso y considerarse como querellantes en el proceso penal.
"Compartimos la indignación y el hartazgo de tanto ciudadano frente a todo tipo de violencia", concluyó Despouy, enfatizando la necesidad de respetar los derechos ajenos y garantizar el orden social durante las manifestaciones.
Informe de Francisco Centeno.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Se presentó una denuncia penal por vandalismo tras una marcha de mujeres.
¿Quién presentó la denuncia? El abogado Pedro Despouy presentó la denuncia como ciudadano.
¿Cuándo se presentó la denuncia? La denuncia se presentó tras la reciente marcha de mujeres.
¿Dónde se produjo el vandalismo? El vandalismo ocurrió en la ciudad de Córdoba.
¿Por qué se condena el vandalismo? Se condena porque son conductas delictivas que desvirtúan el objetivo de la marcha.