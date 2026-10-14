Marcelo Figoli se llevó el Martín Fierro de la Música como Mejor Manager Artístico

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El empresario Marcelo Figoli, CEO de Fenix Entertainment, fue reconocido en la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música al recibir el galardón como Mejor Mánager Artístico. La ceremonia tuvo lugar el miércoles en Tango Porteño, donde se celebraron las figuras más destacadas del ámbito musical.

Debido a un viaje de trabajo, Figoli no pudo asistir a la premiación, por lo que su esposa, Gisela Analía Asmundo, subió al escenario en su representación. "Estoy muy emocionada, muy agradecida a APTRA. Marcelo tiene un gran recorrido en el mundo de la música", expresó Asmundo ante el público.

Asimismo, añadió: "Fue representante de grandes artistas de la escena nacional y de artistas de todo calibre". Este reconocimiento llega en un momento significativo para Figoli, quien ha trabajado con numerosos talentos a lo largo de su carrera.

En la terna para el premio, Figoli compitió con destacados colegas como Fernando Szereszevsky, Pocho Rocca, Artes Group, Natanael Real, Daniel Grinbank, Ana Poluyan, Maxi El Brother, Alberto Miguel y Héctor Cavallero. El evento fue una celebración de la música y el talento argentino, destacando la labor de quienes contribuyen al desarrollo de la industria.