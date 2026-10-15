Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

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En este momento, el cielo ense encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es alta, alcanzando el 91%, y la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima fresco pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, también con lluvias. El domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 12°, con cielo nublado. Para el lunes 19 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 16°, con nubes. Finalmente, el martes 20 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas.