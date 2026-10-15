Deja las hojas en tu jardín: el secreto para atraer aves este otoño

Con la llegada del otoño y la caída de las hojas, muchos se preparan para realizar el mantenimiento de sus jardines. Para la mayoría, esto implica sacar el rastrillo o encender el soplador de hojas. Sin embargo, existe una alternativa más ecológica que puede beneficiar tanto a tu jardín como a la fauna local: dejar las hojas donde caen.

La capa de hojas que se acumula cada otoño es crucial para la ecología local. Proporciona refugio a insectos y pequeños animales, resguarda fuentes de alimento como nueces y semillas, y libera nutrientes al suelo a medida que las hojas se descomponen. Los insectos y lombrices que se encuentran en y debajo de esta capa son una fuente de alimento esencial para las aves forrajeras locales, que utilizan sus patas para buscar comida entre las hojas no perturbadas.

El color marrón moteado de aves como los gorriones y las zorzales les permite camuflarse entre las hojas, protegiéndose de los depredadores mientras buscan alimento. Además, las aves encuentran pequeñas ramas y ramitas en el suelo para construir sus nidos, y algunas especies incluso anidan directamente en la capa de hojas, aprovechando el calor y la protección que esta ofrece.

Según la National Wildlife Federation, aproximadamente el 95% de las aves terrestres en América del Norte dependen de los insectos para alimentarse y criar a sus crías. En los últimos 50 años, las aves terrestres que dependen de insectos han disminuido en 2.9 mil millones de individuos, una diferencia de 111 veces en comparación con las especies que no dependen de estos. Al rastrillar tu jardín, interrumpes sin querer el ecosistema natural que prospera en las hojas y que sostiene a los animales que dependen de él. La mejor opción es dejar todo como está.

Si sientes que necesitas rastrillar las hojas, una alternativa es apilarlas en el borde de tu jardín en lugar de recogerlas en bolsas. Esto te permitirá disfrutar de algunos beneficios de dejar las hojas intactas, sin la necesidad de verlas esparcidas por todo el jardín.

Al ser más relajado con las hojas y dejarlas donde caen, en realidad estás ayudando a las aves, y es una excelente excusa para guardar el rastrillo. Desde gorriones hasta cardenales, tus amigos emplumados locales te lo agradecerán.