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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 22 de octubre

Este jueves 22 de octubre, Rosario presenta un clima de lluvia ligera con temperaturas que oscilarán entre 16° y 22°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, y el viento sopla a 4 m/s.

22/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: lluvias ligeras y temperaturas suaves para hoy

FOTO: Clima en Rosario: lluvias ligeras y temperaturas suaves para hoy

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Alertas

No se reportan alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Rosario en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un estado de cielo con light rain, lo que significa que se registran lluvias ligeras. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este (90°). La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy jueves 22 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima alcance los 22°. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La humedad alta y el viento moderado también son factores a considerar, ya que el viento puede influir en la sensación térmica, que se mantiene alrededor de los 20°.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Rosario indica lo siguiente: el viernes 23 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con más lluvias ligeras. El sábado 24, las temperaturas oscilarán entre 12° y 21°, con pocas nubes. El domingo 25, se prevén lluvias ligeras nuevamente, con mínimas de 12° y máximas de 15°. Para el lunes 26, se anticipa un clima más despejado, con mínimas de 9° y máximas de 23°. Finalmente, el martes 27, la temperatura mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 25°, con cielos mayormente nublados.

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