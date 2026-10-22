Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.
Este jueves 22 de octubre se realizó el sorteo número 18922 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue el 0690, correspondiente a "A primera (El Miedo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18922 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 0690, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0690
2° 4425
3° 9743
4° 6292
5° 5954
6° 1307
7° 7582
8° 0511
9° 6509
10° 7008
11° 8458
12° 6061
13° 6410
14° 6190
15° 1405
16° 7309
17° 1743
18° 9540
19° 0433
20° 1720
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18922 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 22 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 0690.
¿Qué significa el número 0690?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 0690, 2° 4425, 3° 9743, 4° 6292, 5° 5954.