Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 22 de octubre.

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El sorteo número 18922 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 22 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue el 0690, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0690

2° 4425

3° 9743

4° 6292

5° 5954

6° 1307

7° 7582

8° 0511

9° 6509

10° 7008

11° 8458

12° 6061

13° 6410

14° 6190

15° 1405

16° 7309

17° 1743

18° 9540

19° 0433

20° 1720