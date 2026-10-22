Uruguay se prepara para la llegada del papa León XIV en noviembre

Uruguay ha intensificado los preparativos para la visita apostólica del papa León XIV, tras el anuncio del Vaticano sobre su recuperación, que no requerirá tratamiento adicional tras la exitosa extirpación de un cáncer de pulmón.

"El Papa salió unos días antes (del hospital) de lo que estaba previsto y el equipo de médicos, encabezado por el cirujano que lo operó, confirmó que no hay inconvenientes para el viaje a Uruguay, Argentina y Perú", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en una conferencia de prensa, según reportó DW y Noticias Argentinas.

El canciller uruguayo destacó que no hubo cambios en la agenda prevista, por lo que el Gobierno uruguayo sigue adelante con el plan original de recibir al pontífice en Montevideo el 6 de noviembre por la tarde.

"No hemos dejado de preparar el viaje, ya que no recibimos ninguna otra comunicación, y hemos acelerado los preparativos", aclaró el ministro, añadiendo: "Hemos reforzado el trabajo. Faltan pocos días para que se realice esta visita histórica y extraordinaria para nosotros".

Viaje apostólico incluye a Perú y Argentina

Está programado que el sumo pontífice visite Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como parte de un viaje apostólico que también lo llevará a Argentina del 8 al 11 y a Perú del 11 al 17.

En esta primera fase del viaje papal a Sudamérica, Robert Francis Prevost visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

El itinerario anunciado por la Santa Sede en septiembre incluye varios momentos de encuentro y diálogo, así como celebraciones y espacios de oración con la Iglesia local. Entre los actos previstos, el domingo 8 de noviembre, el Sucesor de Pedro celebrará la misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, coincidiendo con la festividad de la Virgen y la peregrinación nacional organizada por el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre.

Además, León XIV visitará el barrio de Casavalle en Montevideo; en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, se reunirá con la comunidad educativa en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

La llegada del líder de la Iglesia católica, cuyo lema es "Les anuncio una gran alegría", marcará casi cuatro décadas desde la última visita de un papa al país, que tuvo lugar en 1988 con Juan Pablo II.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, tras el hallazgo de un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico posterior a la cirugía reveló un adenocarcinoma, por lo que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón.

El pontífice estuvo internado hasta el sábado pasado, cuando fue dado de alta en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", y el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, aseguró que el papa está en condiciones de realizar el viaje apostólico a Latinoamérica.