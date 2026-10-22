Empezó haciendo carteras y terminó llevando biomateriales a la Semana del Diseño de Milán

Cecilia Scarrone trabajaba en un supermercado de Mar del Plata cuando comenzó a estudiar marroquinería en sus tiempos libres. Con el tiempo creó Odette, una marca de carteras que primero trabajó con cuero y luego incorporó materiales sustentables.

En una feria conoció a la diseñadora Rocío Errecaborde, creadora de biomateriales a partir de residuos como carbón, cáscaras de naranja y descartes de la producción de gin. Juntas desarrollaron prototipos hasta lograr carteras fabricadas con esos materiales y fueron seleccionadas para participar de la Semana del Diseño de Milán en 2023. "Siempre trabajé con moda sostenible tratando de diseñar a partir de descartes o de telas", explicó Cecilia a Cadena 3.

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Allí sus productos llamaron la atención de Máxima Zorreguieta, que se acercó a conocer el proyecto y conversar con ellas sobre economía circular. “Hablamos de sostenibilidad en Argentina y en Holanda, fue un diálogo muy nutritivo”, recordó Cecilia. Actualmente, Odette comercializa productos en Europa, produciendo desde España con biomateriales elaborados de forma local.

Cecilia menciona que al inicio manejó todos los aspectos de su emprendimiento, pero ahora se enfoca en el diseño mientras externaliza la producción. A pesar de los desafíos económicos, asegura que su proyecto se sostiene.

La propuesta combina diseño, reutilización de residuos y piezas modulares que permiten cambiar partes de una cartera sin comprar una nueva. Odette pasó de producir en Mar del Plata a comercializar sus productos también en Europa.

“No sé si puedo vivir totalmente de esto, pero es un emprendimiento que se sostiene”, indicó. A pesar de las dificultades del mercado, Cecilia comparte su experiencia y pasión por la moda sostenible, disfrutando de cada paso de su emprendimiento.

Entrevista de La Argentina Posible.