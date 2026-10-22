La ONU celebró la localización de 16.000 desaparecidos en México, pero advierte sobre 130.000 más

FOTO: México y la lucha contra la desaparición forzada

La ONU felicitó a México por la localización de 16.000 desaparecidos, aunque recalca que todavía restan 130.000 personas en paradero desconocido en el país.

El comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas solicita públicamente que la situación de las personas desaparecidas en México sea examinada por la asamblea general del organismo.

El presidente de la comisión afirma: "Si bien es cierto que durante 2026 han sido localizadas 16.000 personas, todavía restan 130.000 que permanecen desaparecidas".

Además, pidió que los procesos de cooperación internacional, impulsados por países como España y Alemania, se incorporen a México y se mantengan a través del tiempo.

Los datos indican que México es uno de los países con el mayor número de desaparecidos, a pesar de no estar en guerra ni en un conflicto bélico como el de Medio Oriente o Ucrania.

Informe de Bárbara Anderson