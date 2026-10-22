La ONU celebró la localización de 16.000 desaparecidos en México, pero advierte sobre 130.000 más
La ONU destaca la localización de 16.000 personas desaparecidas en México, aunque aún hay 130.000 pendientes. Se pide cooperación internacional en este proceso.
22/10/2026 | 15:01Redacción Cadena 3
FOTO: México y la lucha contra la desaparición forzada
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Panorama Federal
La ONU felicitó a México por la localización de 16.000 desaparecidos, aunque recalca que todavía restan 130.000 personas en paradero desconocido en el país.
El comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas solicita públicamente que la situación de las personas desaparecidas en México sea examinada por la asamblea general del organismo.
El presidente de la comisión afirma: "Si bien es cierto que durante 2026 han sido localizadas 16.000 personas, todavía restan 130.000 que permanecen desaparecidas".
Además, pidió que los procesos de cooperación internacional, impulsados por países como España y Alemania, se incorporen a México y se mantengan a través del tiempo.
Los datos indican que México es uno de los países con el mayor número de desaparecidos, a pesar de no estar en guerra ni en un conflicto bélico como el de Medio Oriente o Ucrania.
Informe de Bárbara Anderson
Lectura rápida
¿Qué hizo la ONU con respecto a México? La ONU felicitó a México por la localización de 16.000 desaparecidos.
¿Cuántas personas siguen desaparecidas en México? Restan 130.000 personas en paradero desconocido en México.
¿Qué solicita el comité de la ONU? El comité solicita que la situación de las personas desaparecidas en México sea examinada por la asamblea general de la ONU.
¿Qué países impulsan la cooperación internacional? Los países que impulsan la cooperación internacional son España y Alemania.
¿Por qué es notable la situación de desaparecidos en México? Es notable porque México tiene uno de los mayores números de desaparecidos, a pesar de no estar en guerra.