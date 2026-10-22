Era fisioterapeuta y hoy recrea en aromas a Malvinas, Maradona, Evita y el asado argentino

Nina Lamaison tiene 45 años, nació en Tucumán y antes de dedicarse a la perfumería trabajó como fisioterapeuta. Tras la muerte de su padre comenzó a experimentar con aromas para el hogar junto a su marido, hasta que una visita a una fábrica de esencias le hizo descubrir su vocación. En sus propias palabras describió: "Me fue llevando la vida para este segmento en el cual me siento absolutamente plena".

Como en Argentina no encontró una carrera específica, se formó de manera virtual con escuelas de España y Francia y aprovechó su base previa en química y bioquímica. Hoy trabaja con unas 600 materias primas y calcula que existen alrededor de 50 perfumes comerciales formulados por ella.

Su proyecto más particular es Hay olor a historia argentina, una colección de 13 obras olfativas inspiradas en personajes, costumbres y episodios del país. La primera fue Malvinas, creada en 2022 a partir de testimonios de veteranos que asociaban las islas con miedo, humedad y desesperación; actualmente se exhibe en el Museo Malvinas.

"Quiero generar una emoción", señaló en diálogo con Cadena 3 al hablar de su fragancia sobre Malvinas, que ahora se encuentra en el Museo Malvinas. Esta obra, titulada "Malvinas el pozo", representa los sentimientos de veteranos que evocaron aromas de humedad y desesperación.

También desarrolló aromas dedicados a Maradona, Eva Perón, Tita Merello, el mate, el dulce de leche, la Casa de Tucumán y la ceremonia del asado. Su trabajo no consiste en destilar esos elementos, sino en reconstruir químicamente un olor capaz de activar recuerdos y contar una historia. En referencia a Maradona, Lamaison presentó "Entre dos mundos", una fragancia que captura tanto la esencia de su vida en el campo como la de sus noches oscuras.

Además, tiene una escuela de perfumería y preside la recientemente creada Asociación de Perfumistas Independientes de Iberoamérica. Sus composiciones no son simples perfumes. "El arte olfativo trata de mostrar la literalidad de las obras", explicó. Al crear el aroma de dulce de leche, busca asegurarse de que sea un olor que realmente evoca esa experiencia específica.

Entrevista de La Argentina Posible.