Se confirmaron los primeros casos de ébola en Nigeria y Kenia, vinculados a aeropuerto en Uganda

FOTO: Los primeros pacientes de ébola en Nigeria y Kenia quizá coincidieron en un aeropuerto de Uganda

Los primeros pacientes de ébola confirmados en Kenia y Nigeria podrían haberse cruzado en un aeropuerto de Uganda este mes, informaron el jueves funcionarios de salud africanos, mientras se apresuran a frenar un brote que se ha extendido a varios países africanos.

Se sabe que ambos pacientes viajaron a través del Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Uganda, el 3 de octubre, indicó el doctor Wessam Mankoula, jefe de preparación y respuesta ante emergencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. "Uno de los temas que estamos investigando actualmente ha sido algún tipo de interacción entre los dos casos en el aeropuerto", declaró Mankoula.

El brote actual de ébola surgió en la República Democrática del Congo en mayo y desde entonces la enfermedad se ha detectado en otros tres países africanos, convirtiéndose en el brote de ébola con mayor extensión geográfica en la historia del continente.

Nigeria anunció su primer caso el martes y afirmó que el paciente había viajado desde Uganda. Las autoridades ugandesas negaron que el paciente se expusiera en su país e insistieron que había viajado a Congo, algo que ahora es cuestionado por funcionarios de salud.

El caso de Nigeria, una esposa nacida en Uganda de un diplomático en Abuya, había pasado dos semanas de vacaciones en Uganda en septiembre y llegó a Nigeria a principios de octubre, informaron las autoridades. Nigeria reportó que actualmente está rastreando a 44 contactos. Mankoula indicó que se han identificado contactos adicionales, pero declinó dar la nueva cifra.

Uganda registró 20 casos antes de declararse libre de la enfermedad en junio. Sin embargo, ahora el país al parecer está vinculado a los nuevos casos importados en Nigeria y Kenia. Kenia ha registrado nueve casos hasta ahora, vinculados a un viajero que había regresado de Congo a Kenia a través de Uganda.

Hasta el momento no hay indicios de que la paciente de Nigeria haya viajado a Congo, afirmó Mankoula. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud indicaron lo mismo en una sesión informativa separada el jueves. "La información proporcionada a la OMS no incluía viajes a otro país durante ese período, y otros relatos sobre viajes previos no nos fueron comunicados", apuntó el doctor Pavel Ursu, representante de la OMS en Nigeria.

Congo ha estado luchando por contener el virus, que ha infectado a más de 9.500 personas y ha matado a casi la mitad. El virus se ha propagado a ocho provincias y 66 zonas de salud en la región oriental del país.

Según datos de los centros de salud de África, solo el 20% de los casos confirmados corresponde a contactos conocidos y alrededor del 60% de las muertes ocurre en la comunidad, fuera de los centros de tratamiento. Analistas dicen que la enfermedad está fuera de control en algunas zonas del Congo.