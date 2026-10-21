El renacer del papel tapiz: tendencias florales que transforman los hogares

El papel tapiz, que alguna vez fue considerado un elemento del pasado, ha experimentado un notable renacer en la actualidad, impulsado por el maximalismo y la autoexpresión. Según un reciente estudio de Thumbtack, el 61% de los propietarios encuestados manifestó que consideraría incorporar al menos un tipo de patrón en sus hogares en el transcurso del próximo año.

Las opciones son diversas, desde sutiles rayas hasta murales completos. Sin embargo, el estudio identificó un claro favorito entre los patrones que la gente está adoptando en este momento. Los motivos florales y botánicos se posicionaron como el patrón más popular, con un 34% de los encuestados eligiéndolo por encima de otros, mientras que los patrones mixtos o en capas ocuparon el segundo lugar con un 24% y las rayas, cuadros o tartanes se ubicaron en el tercer puesto con un 22% de los votos.

Neha Gupta, diseñadora de interiores y fundadora de NU Curations, expresó que no le sorprende esta tendencia. Ella destacó que, además de aportar elementos de la naturaleza a un espacio, los patrones florales son fácilmente escalables, dependiendo del color y tamaño del diseño. Los patrones grandes o coloridos generan un efecto dramático, mientras que los diseños más pequeños, como una delicada enredadera o pequeñas flores, añaden una textura sutil. Además, son versátiles, aportando energía orgánica desde la habitación de los niños hasta la cocina y la oficina en casa.

Existen diversas maneras, aprobadas por diseñadores, para incorporar papel tapiz floral en el hogar. Una de ellas es utilizarlo en un baño de visitas. Gupta mencionó que le encanta experimentar con papeles tapiz audaces en estos espacios, ya que crean instantáneamente un aire de glamour. "Añadir un hermoso espejo, algunos accesorios de acabado metálico cálido y una iluminación bien pensada creará una 'caja de joyas' que hará que tu baño de visitas se sienta más amplio", afirmó.

Otro espacio ideal para el papel tapiz floral es el dormitorio. Según Gupta, este tipo de papel puede cultivar un ambiente íntimo y acogedor. "Me encanta la idea de colocar un papel tapiz de estilo botánico suave detrás de la cama, combinándolo con texturas en la ropa de cama y los muebles, y también añadiendo calidez a través de la iluminación", sugirió.

Si el uso de papel tapiz en toda una pared o incluso en una pared de declaración parece excesivo, aún es posible sumarse a esta tendencia. Gupta recomendó que estos estampados pueden añadir belleza al ser colocados dentro de una estantería, detrás de una vitrina o incluso en un elemento empotrado en las paredes.