Consejos para cuidar los comederos de aves durante tormentas

Cuando se avecinan tormentas, es fundamental proteger los objetos del exterior, y los comederos de aves no son la excepción. Según especialistas en avifauna, es recomendable tomar ciertas precauciones para mantener estos elementos seguros y funcionales.

En el caso de tormentas leves, con lluvias y vientos moderados, se puede dejar el comedero afuera. Sin embargo, se sugiere cubrirlo o utilizar un domo para evitar que las semillas se mojen. Para tormentas más intensas, con ráfagas de viento, lo más seguro es retirar el comedero del exterior. Gary Herritz, asesor de avifauna para Birdfy, explica: "Los vientos fuertes convierten a los comederos en peligros oscilantes, y la lluvia intensa o la humedad helada arruinan las semillas". Retirar el comedero con anticipación mantiene la comida seca y la instalación segura.

Si el agua logra ingresar al comedero, es crucial evitar el crecimiento de moho y bacterias, según Denys Hemen, experta en aves y gerente de instalaciones del Audubon Center en Debs Park, California. "La mejor manera de controlar esto es poner solo la cantidad de semillas necesaria para ese día y no apilar nuevas semillas sobre las viejas", aconseja. Además, durante periodos de humedad, se recomienda limpiar y desinfectar el comedero más frecuentemente de lo habitual, o inmediatamente después de la tormenta.

Los pájaros suelen alimentarse justo antes y después de una tormenta. Herritz señala que pueden percibir la llegada de mal tiempo, por lo que se preparan aumentando su ingesta de calorías. "Durante la tormenta, se resguardan en lugares densos para protegerse del viento y la lluvia", añade. Una vez que el clima mejora, regresan en busca de una comida fácil para recuperarse.

Es importante no retirar el comedero demasiado pronto si se decide hacerlo. Una vez que pase la tormenta, volver a colocarlo rápidamente puede asegurar que las aves locales no pasen hambre.

Además de cuidar los comederos, hay otras formas de ayudar a las aves a mantenerse a salvo durante una tormenta. Una de las mejores acciones es plantar especies nativas en el jardín o patio. Hemen resalta que "los arbustos densos ofrecen refugio durante la tormenta, y las plantas nativas atraen a los polinizadores de los cuales se alimentan las aves una vez que el mal tiempo ha pasado". Las semillas y néctar también proporcionan nutrición. El acceso al agua es igualmente crucial, especialmente cuando las temperaturas descienden y todo se congela.