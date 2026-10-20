El pronóstico del Farmers' Almanac para el invierno 2026-2027: variaciones y sorpresas

Con la llegada del invierno, el Farmers' Almanac ha publicado su pronóstico para la temporada 2026-2027, destacando una serie de contrastes climáticos. Según el informe, se anticipan tormentas húmedas en el Sur, ráfagas de frío en el Norte y un clima difícil de predecir en el Noreste de los Estados Unidos.

El Farmers' Almanac, una publicación que data de 1818, es conocida por sus pronósticos meteorológicos a largo plazo, calendarios, consejos de jardinería y folklore. Su edición de 2027 marcará el 210° aniversario de la revista. La metodología de sus pronósticos se basa en una fórmula desarrollada por su editor fundador, David Young, y ha sido transmitida de un pronosticador a otro, utilizando el seudónimo de Caleb Weatherbee. Este método considera la actividad solar, las influencias lunares y patrones climáticos históricos, y actualmente incorpora datos satelitales y modelado por computadora. Según el Farmers' Almanac, sus pronósticos regionales tienen una precisión del 80 al 85%, basada en su propio seguimiento.

En cuanto a las predicciones para el invierno 2026-2027, el tema principal será la variación. Se espera que el fenómeno de El Niño influya en la temporada, favoreciendo condiciones más húmedas de lo normal en el sur del país. En el norte, las temperaturas deberían mantenerse cerca de lo normal, pero eso no implica un invierno suave. Se prevén tormentas rápidas, repentinos descensos de temperatura y breves períodos de nieve, intercalados con días más templados.

Dado que las temperaturas podrían rondar el punto de congelación en muchas áreas, la precipitación podría ser difícil de prever. Un pequeño cambio en la trayectoria de una tormenta podría transformar una lluvia fría en una mezcla helada, o una nevada ligera en una tormenta invernal significativa.

Las predicciones regionales ofrecen un panorama amplio en lugar de un pronóstico diario. Las condiciones variarán, incluso dentro de la misma región:

Sudeste, Centro Sur y Suroeste: Se espera que una activa trayectoria de tormentas se extienda desde el sur de California y el Desierto Suroeste hasta Texas, la Costa del Golfo y el Sudeste, trayendo precipitaciones superiores a lo normal. Se anticipan tormentas frecuentes, campos embarrados y ocasionales oleadas de frío. Cuando el aire frío se encuentre con esa humedad, podrían producirse aguanieve, lluvia helada o nieve pesada y húmeda. Las Montañas Rocosas del Sur podrían recibir una buena cantidad de nieve.

Noreste: Esta región se considera una de las más complicadas para este invierno. Las comunidades costeras podrían experimentar más lluvia o precipitación mixta, mientras que las áreas interiores podrían recibir varias rondas de nieve pesada y húmeda, especialmente en enero y febrero. Una segunda trayectoria de tormentas a lo largo de la Costa Este podría traer lluvia, mezclas invernales y nieve desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra, por lo que es importante estar preparados para cambios rápidos en los pronósticos.

Grandes Lagos, Alto Medio Oeste y Llanuras del Norte: Las temperaturas deberían estar cerca de lo normal en general, con frentes de tormenta rápidos, ráfagas de nieve, vientos fuertes y períodos de frío intenso. Podrían interrumpirse las condiciones invernales con días más templados, y los frecuentes cambios de deshielo y congelación podrían hacer que las carreteras y campos sean impredecibles. Las Llanuras del Norte y el Alto Medio Oeste podrían experimentar períodos más secos cuando la trayectoria de tormentas del sur domine.

Oeste: Las temperaturas deberían estar cerca de lo normal, con ráfagas de frío rápidas y breves períodos de nieve.

Pacífico Noroeste: Se anticipa una temporada de nieve variable y algo menos predecible.

En resumen, el invierno 2026-2027 se presenta como una mezcla de condiciones: húmedo en el Sur, frío en el Norte e incierto en el Noreste. Cualquiera sea el plan, es recomendable tener a mano la pala de nieve, las botas de lluvia y el raspador de hielo, ya que podrían ser necesarios todos ellos.