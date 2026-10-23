¿El microondas vuelve peligrosos a los alimentos? Un experto aclaró las dudas

FOTO: El microondas: ¿es seguro calentar alimentos? Lo que debes saber sobre su uso y propiedades

Calentar o cocinar alimentos en el microondas es seguro cuando se utiliza correctamente y no vuelve radiactiva la comida. Así lo explicó el ingeniero en Alimentos Tomás Gil, quien señaló que los cuidados deben centrarse en los recipientes utilizados y en las características de cada preparación.

"No se vuelve radiactivo el alimento", remarcó en diálogo con Cadena 3. El especialista detalló que las microondas actúan principalmente sobre las moléculas de agua presentes en los alimentos y generan el calor que permite calentarlos o cocinarlos.

Uno de los principales mitos que abordó fue la supuesta pérdida de propiedades nutricionales. Gil explicó que este método puede conservar mejor algunos nutrientes que otras formas de cocción, especialmente cuando permite reducir el tiempo de exposición al calor y utilizar poca agua.

"A veces hasta ayuda a preservar mejor", indicó. Como ejemplo, mencionó los vegetales hervidos: parte de sus nutrientes puede pasar al agua de cocción y perderse si ese líquido se descarta. La conservación de vitaminas depende del alimento y de las condiciones de preparación; cocinar en microondas puede favorecer su retención.

La elección del recipiente es una de las precauciones centrales. "No son todos los recipientes plásticos aptos para microondas", advirtió Gil. Por eso, recomendó revisar las indicaciones del fabricante y buscar en la base la identificación que habilita ese uso.

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También señaló que pueden utilizarse recipientes de vidrio, siempre que sean aptos para microondas. La apariencia del material, por sí sola, no permite determinar si un envase resulta adecuado para calentarlo.

Otra advertencia estuvo relacionada con los huevos con cáscara, que pueden explotar durante el calentamiento o después de retirarlos del equipo por la acumulación de vapor y presión.

Gil desaconsejó esa práctica y aclaró que pinchar la cáscara tampoco garantiza que desaparezca el riesgo. Para las preparaciones con huevo, planteó utilizar accesorios específicos y respetar sus instrucciones de uso.

El ingeniero también explicó que el microondas permite cocinar, además de recalentar y descongelar. Sin embargo, los resultados pueden diferir de los obtenidos en un horno o una plancha, sobre todo en la textura de las masas y en las preparaciones que requieren una superficie dorada o crocante.

Para descongelar, recomendó utilizar la función correspondiente y cocinar a continuación. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos precisa que las carnes, aves y pescados deben cocinarse inmediatamente después de descongelarlos en microondas, porque algunas zonas pueden comenzar a calentarse antes que otras.

Respecto de las ondas, la seguridad también depende del estado del electrodoméstico. Los organismos especializados recomiendan seguir las instrucciones del fabricante y mantener en buenas condiciones la puerta y sus cierres.

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Entrevista de Rodolfo Barili.