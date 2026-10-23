Colapinto terminó 15° en la segunda práctica del GP de Estados Unidos y se enfoca en la carrera

Franco Colapinto finalizó 15° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en Austin, Texas. El piloto argentino centró su trabajo en encontrar un buen ritmo de carrera con su Alpine, con la mira puesta en la competencia del domingo, en la que deberá afrontar una penalización de 10 puestos en la grilla de largada.

La jornada del viernes terminó con Charles Leclerc como el gran protagonista. El piloto de Ferrari marcó el mejor tiempo de la segunda sesión con una vuelta de 1:35.291 y también había liderado la primera práctica libre.

Colapinto, que viene de abandonar las dos carreras disputadas en Singapur, necesita recuperar rendimiento en el circuito estadounidense. La sanción que recibió por el cambio de componentes de su monoplaza condiciona su estrategia para el domingo, por lo que el equipo priorizó la recopilación de datos para preparar una carrera en la que el argentino deberá avanzar posiciones.

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Colapinto priorizó el ritmo de carrera en Austin

El piloto de Alpine terminó 15° en una sesión en la que el objetivo principal estuvo puesto en evaluar el comportamiento del auto de cara a la competencia.

La necesidad de remontar posiciones por la penalización obliga al equipo francés a trabajar sobre una puesta a punto que permita sostener un buen ritmo durante la carrera y aprovechar las oportunidades para avanzar en el pelotón.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, fue el mejor representante de Alpine al ubicarse 12°, aunque quedó por detrás de los principales rivales de la escudería. El francés terminó a medio segundo de Liam Lawson, de Racing Bulls, quien fue sexto.

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El argentino tendrá que aprovechar el resto de la actividad del fin de semana para ajustar el rendimiento del A526 y llegar en las mejores condiciones posibles a la competencia principal.

Leclerc lideró el viernes, seguido por Antonelli y Verstappen

Charles Leclerc volvió a mostrar el potencial de Ferrari y cerró la jornada con un registro de 1:35.291. El monegasco superó por apenas 0.042 segundos al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen, con Red Bull, terminó tercero.

Antonelli, líder del campeonato de pilotos, busca sostener sus aspiraciones al título en la recta final de la temporada. Para conquistar su primer campeonato de Fórmula 1 necesita ganar y que se den una serie de resultados favorables.

Lewis Hamilton y George Russell completaron los cinco primeros puestos, aunque ambos quedaron a más de medio segundo del tiempo de Leclerc.

En tanto, Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull, terminó noveno, a 1,1 segundos del líder de la sesión.

Racing Bulls se destacó y Pérez regresó a Cadillac

Liam Lawson fue sexto y se convirtió en el mejor representante de Racing Bulls, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que finalizaron séptimo y octavo, respectivamente.

El resultado del neozelandés representa una referencia para la disputa que la escudería mantiene con Alpine en la zona media de la parrilla.

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez volvió a ponerse al volante del Cadillac número 11 y terminó 21°. El mexicano quedó a seis décimas de su compañero Valtteri Bottas, que finalizó 19°.

Con Ferrari como referencia tras el viernes en Austin, Colapinto continuará trabajando en el rendimiento de su Alpine con el objetivo de llegar preparado a una carrera que lo obligará a buscar una remontada.