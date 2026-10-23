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Cadena 3 en la F1

Colapinto fue sancionado con diez puestos en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino otra vez rompió las reglas en el auto y volvió a sufrir una sanción, lo que condicionará su posición de largada en la carrera.

23/10/2026 | 15:34Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto

FOTO: Franco Colapinto

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue penalizado con 10 posiciones en el Gran Premio de las Américas debido al uso incorrecto de las unidades de control electrónico. La sanción fue confirmada durante las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas, que se lleva a cabo en Austin, Texas.

Colapinto fue sancionado por utilizar la cuarta unidad de control electrónico en su auto, cuando el reglamento establece que cada piloto solo puede emplear un máximo de tres. Este tipo de infracción suele acarrear penalizaciones significativas que pueden afectar la posición de salida en la carrera.

La noticia de la penalización se produjo en un momento crítico del evento, generando preocupación entre los seguidores del piloto. Colapinto es uno de los talentos emergentes del automovilismo argentino y su desempeño en la competencia es seguido de cerca.

La situación se torna más complicada para el joven piloto, ya que cada penalización puede influir en su rendimiento en la pista y su clasificación en el campeonato. Esta no es la primera vez que Colapinto enfrenta sanciones por cuestiones técnicas, lo que pone en evidencia la necesidad de una gestión más cuidadosa de los recursos del vehículo.

El Gran Premio de las Américas es un evento destacado en el calendario de la Fórmula 1, y la actuación de cada piloto es crucial para el desarrollo de la temporada. Colapinto, que ha mostrado un gran potencial en carreras anteriores, ahora deberá esforzarse aún más para recuperar el terreno perdido tras esta sanción.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Franco Colapinto?
Fue penalizado con 10 puestos en el GP de las Américas por usar una unidad de control electrónico adicional.

¿Dónde se llevó a cabo la penalización?
En el Gran Premio de las Américas, en Austin, Texas.

¿Cuántas unidades de control electrónico se pueden usar?
El reglamento permite el uso de un máximo de tres unidades.

¿Cuándo se conoció la sanción?
La sanción fue anunciada durante las Prácticas Libres 1 del evento.

¿Por qué es relevante esta penalización?
Puede afectar la posición de Colapinto en la carrera y su rendimiento en el campeonato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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