Colapinto fue sancionado con diez puestos en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) fue penalizado con 10 posiciones en el Gran Premio de las Américas debido al uso incorrecto de las unidades de control electrónico. La sanción fue confirmada durante las Prácticas Libres 1 en el GP de las Américas, que se lleva a cabo en Austin, Texas.

Colapinto fue sancionado por utilizar la cuarta unidad de control electrónico en su auto, cuando el reglamento establece que cada piloto solo puede emplear un máximo de tres. Este tipo de infracción suele acarrear penalizaciones significativas que pueden afectar la posición de salida en la carrera.

La noticia de la penalización se produjo en un momento crítico del evento, generando preocupación entre los seguidores del piloto. Colapinto es uno de los talentos emergentes del automovilismo argentino y su desempeño en la competencia es seguido de cerca.

La situación se torna más complicada para el joven piloto, ya que cada penalización puede influir en su rendimiento en la pista y su clasificación en el campeonato. Esta no es la primera vez que Colapinto enfrenta sanciones por cuestiones técnicas, lo que pone en evidencia la necesidad de una gestión más cuidadosa de los recursos del vehículo.

El Gran Premio de las Américas es un evento destacado en el calendario de la Fórmula 1, y la actuación de cada piloto es crucial para el desarrollo de la temporada. Colapinto, que ha mostrado un gran potencial en carreras anteriores, ahora deberá esforzarse aún más para recuperar el terreno perdido tras esta sanción.