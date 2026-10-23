Hotesur-Los Sauces: dura acusación contra Cristina y Máximo Kirchner en el inicio del juicio oral

Comenzó este viernes el juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces, en la que se encuentran acusados por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El Tribunal Oral Federal N°5, conformado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, dieron inicio al debate único tras la unificación de las causas dictaminado por la Cámara de Casación Penal.

Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros imputados, obtuvieron el beneficio de participar de forma virtual de esta primera audiencia. Sin embargo, el presidente del tribunal remarcó que se trata de una situación “excepcional”, por lo que deberán presentarse de forma presencial para las indagatorias.

Una de las defensas planteó que, por la reciente unificación de las causas, no se cumplieron con los plazos procesales de 10 días hábiles “necesarios para ejercer la defensa” en el caso de Hotesur, cuyo debate estaba establecido para marzo de 2027.

Ante esta situación, el juez Michilini señaló que este viernes se dará lectura de las acusaciones en la causa Los Sauces, y continuará en los próximos días “de manera que se pueda llegar a los 10 días”. El fiscal Diego Velasco entregará en los próximos días el resumen con la imputación de la causa Hotesur.

La acusación

En la lectura del resumen de la elevación a juicio, la Fiscalía apuntó que los hechos que se imputan “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con la finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.

“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar, sostuvo la acusación.

Para la fiscalía, existió una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 comandada por los expresidentes, con “roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado”.

Resaltaron que, según la investigación, “los planes criminales no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de empresarios amigos”, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que luego “elaboraron un sistema dedicado a transferir y disimular parte de las ganancias” a la familia Kirchner con préstamos, compra de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad, mejorar en los establecimientos y alquiler de propiedades.