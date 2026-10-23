Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 23 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Mendoza.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad se encuentra en un 84%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy viernes 23 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento suave que no superará los 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán variados. Para el sábado 24 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 14°, con heavy intensity rain. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 19°, con light rain. El lunes 26 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 23°, con overcast clouds. El martes 27 de octubre, se prevé un clima más despejado, con una mínima de 15° y una máxima de 25°. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con light rain.