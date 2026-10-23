En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sueños de Radio

"El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo", el demo que triunfó en Folklore

Fue realizado por el Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela, de Herrera (Santiago del Estero). ESCUCHALO ACÁ.

23/10/2026 | 13:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Santiago del Estero

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Alumnos y profesores ganadores de la categoría Folklore.

FOTO: Alumnos y profesores ganadores de la categoría Folklore.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. "El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo", el demo que triunfó en Folklore

    Sueños de Radio

    Episodios

Participaron los alumnos Tiziana Ponce, Ludmila Escalada, Ludmila Giménez, Candela Jiménez San Miguel, Lara Palavecino y Wondy Sosa, con los profesores Franco Escalada, Karina Coria y Silvia Raquel Herrera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf