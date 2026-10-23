"El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo", el demo que triunfó en Folklore
Fue realizado por el Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela, de Herrera (Santiago del Estero). ESCUCHALO ACÁ.
23/10/2026 | 13:03Redacción Cadena 3
FOTO: Alumnos y profesores ganadores de la categoría Folklore.
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Audio. "El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo", el demo que triunfó en Folklore
Sueños de Radio
Participaron los alumnos Tiziana Ponce, Ludmila Escalada, Ludmila Giménez, Candela Jiménez San Miguel, Lara Palavecino y Wondy Sosa, con los profesores Franco Escalada, Karina Coria y Silvia Raquel Herrera.
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