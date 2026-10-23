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"Sintonía ficción", el programa ganador de la categoría Radioteatro

Fue presentado por la Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés, de Rosario (Santa Fe). ESCUCHALO ACÁ. 

23/10/2026 | 12:56Redacción Cadena 3

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Estudiantes y docentes ganadores de la categoría Radioteatro.

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  1.

    Audio. "Sintonía ficción", el programa ganador de la categoría Radioteatro

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Participaron los estudiantes Julieta Barrera, Valentina Miño, Santino Escalante, Sabrina Rodríguez, Máximo Pérez y Jeremías Salto Manrique, con los docentes Ayelén Carbo y Elisa Fernández.

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