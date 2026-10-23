La emoción del pueblo santiagueño de Herrera por el triunfo de sus estudiantes

Con apenas dos mil habitantes, la localidad de Herrera se conmovió totalmente por la victoria lograda por sus estudiantes en la categoría Folklore de la tercera edición del concurso nacional Sueños de Radio.

Cadena 3 entrevistó al docente Franco Escalada, quien contó: “Fue hermoso, nos esperaban en la entrada del pueblo con pancartas, motos, bombas, bengalas, mucha emoción. La verdad es que un recibimiento único. Es el hecho más importante que ha vivido nuestro pueblo y nuestro colegio secundario. Aquí en el colegio se están recopilando fotos, se va a armar un tipo baúl de los recuerdos, para que de aquí a 50 años, 100 años, las próximas generaciones venideras lo abran y conozcan esta experiencia tan única que se ha logrado, que no es común”.

El profesor agregó: “La participación en Sueños de Radio ha sido una experiencia única por varias razones. Primero, el hecho de que nuestros chicos salgan de nuestro pueblo, que conozcan Rosario, que conozcan Arequito, que la conozcan a Soledad. Hay chicos que ni siquiera conocían la ciudad capital de Santiago del Estero. Así que imaginate la experiencia de ir, de estar con ellos. Y lo más importante, de poder llevar a nivel nacional algo tan nuestro, la chacarera por derecha, que ni siquiera es conocida en Santiago Capital, y de pronto que un medio tan importante la reproduzca, que Soledad la tenga en cuenta, para nosotros es realmente algo muy especial. Es muy importante porque ha permitido que los chicos rompan esas barreras que muchas veces tienen al momento de expresarse en público y eso les sirve para cuando en el día de mañana los que tengan la posibilidad de estudiar una terciaria, una universitaria, tengan la capacidad de hablar y perder la vergüenza. También potenció todas las cualidades que los chicos tienen en disciplinas como matemáticas, artes, folclore, música. Esto es sumamente positivo desde todas las áreas”.

Escalada también relató: “Por gestión de la rectora se ha conseguido un aire acondicionado para la radio y todo lo relacionado con el equipamiento de la acústica por donación de una gente de Mendoza. Es algo increíble que hayan decidido donarnos un aire acondicionado de 5.000 frigorías y toda la acústica”.

Por último, el docente señaló: “La futura emisora se llamará Radio Digital Alenno, que significa que aunque lejos estemos nunca nos olvidaremos. Es una forma de marcarle a toda la sociedad educativa, a toda la sociedad de nuestro pueblo, que la promo 2026 por haber ganado este torneo a nivel nacional, va a quedar en la historia”.

Cabe señalar que en noviembre se entregarán los equipos de radios digitales y las plazas de calistenia a los ganadores de las cinco categorías.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.