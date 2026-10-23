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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

El sorteo número 13066 de la quiniela turista se realizó el viernes 23 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 2073, asociado a la interpretación tradicional 'A primera (Hospital)'.

23/10/2026 | 22:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13066 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 2073, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2073
2° 9023
3° 2458
4° 3177
5° 7914
6° 4338
7° 7498
8° 5621
9° 4870
10° 3398
11° 0949
12° 6668
13° 9574
14° 5724
15° 0122
16° 5874
17° 6747
18° 0050
19° 2755
20° 9139

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13066 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 23 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 2073.

¿Qué significa el número 2073?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números 9023, 2458, 3177, entre otros, completan los 20 primeros lugares.

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