Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 23 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 13066 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 23 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 2073, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2073

2° 9023

3° 2458

4° 3177

5° 7914

6° 4338

7° 7498

8° 5621

9° 4870

10° 3398

11° 0949

12° 6668

13° 9574

14° 5724

15° 0122

16° 5874

17° 6747

18° 0050

19° 2755

20° 9139