Platense logró una victoria agónica y complicó a Gimnasia de Mendoza en el Clausura

Mendoza, 23 octubre (NA) -- Platense, que no tiene objetivos en el torneo, complicó a Gimnasia de Mendoza al vencerlo agónicamente por 2-1, como visitante, en un partido correspondiente a la décimocuarta fecha del Torneo Clausura de fútbol, disputado esta tarde en el estadio Víctor Legrotaglie.

El equipo local se adelantó rápidamente con un gol de Agustín Módica a los 10 minutos del primer tiempo, pero Platense logró revertir la situación en los momentos finales, gracias a los tantos de Juan Gauto, a los 35 minutos del complemento, y de Bruno Sepúlveda en el tiempo de descuento.

Esta derrota generó incertidumbre sobre la clasificación de Gimnasia para los playoffs, ya que, aunque aún se encuentra dentro de los ocho mejores, no ha asegurado su puesto en la Zona A, con solo dos jornadas restantes en la fase regular. En cambio, Platense sumó tres puntos que lo sacaron del fondo de la tabla.

El conjunto mendocino, que perdió su invicto en casa, había iniciado el encuentro con el pie derecho gracias al gol de Módica en los primeros diez minutos, y parecía encaminarse hacia una victoria sin problemas. Sin embargo, a medida que avanzaba el partido, el rendimiento del equipo se fue desvaneciendo, y sufrió por errores en defensa ante un rival que buscaba atacar de contragolpe.

A pesar de que Platense tuvo dificultades en la primera parte, se mostró más audaz en la segunda, aunque dejó espacios que Gimnasia no supo aprovechar. El equipo local generó tres oportunidades de gol, pero no logró concretar, lo que resultó en un final sorpresivo.

La salida por lesión de Módica complicó aún más la situación para Gimnasia, y Platense aprovechó la oportunidad para igualar el marcador con el gol de Gauto. En tiempo de descuento, Sepúlveda anotó tras un tiro de esquina, sellando una victoria inesperada para el equipo visitante.

En la próxima fecha, Platense se enfrentará a Central Córdoba como local, mientras que Gimnasia de Mendoza visitará a Lanús.