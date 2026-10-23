Boca podría enfrentar una baja importante por la convocatoria de Merentiel a la selección uruguaya

Buenos Aires, 23 octubre (NA) - Miguel Merentiel ha sido convocado por Diego Forlán para representar a la Selección de Uruguay y su participación en Boca podría verse comprometida en las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield. Este jugador es parte de la lista preliminar para la fecha FIFA de noviembre.

La selección uruguaya tiene programados dos encuentros importantes: el 13 de noviembre contra la Selección argentina en la "Bombonera" y el 17 de noviembre ante República Dominicana en un estadio del Interior del país. Si finalmente queda en la lista definitiva, el delantero no podrá jugar en el partido del 14 de noviembre.

Boca disputará la semifinal de la Copa Argentina en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, a las 19:00 hs. La ausencia de Merentiel sería un golpe significativo para el equipo, dado que es un jugador clave en la delantera.

El atacante de Boca ha sido convocado junto a otros delanteros como Martín Satriano, Bruno Damiani, Rodrigo Afuirre, Álvaro Rodríguez, Federico Viñas y Darwin Núñez, lo que deja a Forlán con la tarea de decidir a quiénes dejar fuera de la lista final.

En caso de que se confirme la citación de Merentiel, las opciones para el entrenador Rodolfo Arruabarrena se limitarían a Enner Valencia y Adam Bareiro, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una operación de hernia de disco y un desgarro.

El delantero paraguayo ha comenzado a realizar tareas en el campo junto a Tomás Aranda, quien también se recupera de una fractura de peroné sufrida en agosto. Si ambos continúan evolucionando positivamente, podrían estar disponibles para el encuentro contra Banfield o para la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre.