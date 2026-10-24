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Insultaron a un ex River en Peñarol por frenar un ataque para que atendieran a un rival

Los hinchas de Peñarol lo abuchearon a pesar del buen gesto que tuvo para con su colega. Sin embargo, un compañero de equipo lo cruzó fuertemente, al compás del hostigamiento de la hinchada.

24/10/2026 | 06:46Redacción Cadena 3

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Jaime fue insultado por los compañeros y la hinchada.

FOTO: Jaime fue insultado por los compañeros y la hinchada.

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Leonel Jaime, delantero a préstamo en Peñarol que pertenece a River, fue insultado por sus compañeros y los hinchas de su equipo y terminó llorando en pleno partido. El juvenil frenó un ataque propio para que los médicos atiendan a un rival.

La acción tuvo lugar a los 31 minutos del primer tiempo en el partido ante Juventud, que terminó 0 a 0. Tras un fuerte choque, Kevin Rolón (Juventud) quedó tendido en el suelo con un evidente dolor en su pierna.

Ante eso, Jaime frenó el ataque cerca del área de Juventud, cuando le quedaba la pelota a disposición y bastante campo por recorrer. Acto seguido, tiró la pelota al lateral. 

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Los hinchas de Peñarol lo abuchearon a pesar del buen gesto que tuvo para con su colega. Sin embargo, un compañero de equipo lo cruzó fuertemente, al compás del hostigamiento de la hinchada.

A los pocos segundos, Jaime estaba llorando desconsoladamente por lo sucedido, pero continuó el partido con normalidad. 

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Leonel Jaime? Detuvo un ataque para ayudar a un rival herido, lo que provocó insultos de hinchas y compañeros.

¿Quién es Leonel Jaime? Es un delantero a préstamo en Peñarol que pertenece a River Plate.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente tuvo lugar el 23 de octubre durante un partido contra Juventud.

¿Dónde se jugó el partido? El encuentro se disputó en el estadio de Peñarol.

¿Por qué fue criticado Jaime? Fue criticado por frenar un ataque en un intento de asistir a un rival herido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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