Falleció Marcelo Trepat, reconocido actor de teatro y televisión argentino

Buenos Aires, 24 de octubre — El actor y cantante Marcelo Trepat falleció este sábado a los 62 años, según lo comunicó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Su trayectoria abarca importantes producciones teatrales, destacándose en obras como Drácula, el musical y Cabaret.

Desde 2008, Trepat vivía en Villa Giardino, Córdoba, donde se había trasladado tras su paso por el mundo del teatro. Nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y su interés por la actuación comenzó en la escuela primaria, asistiendo a clases de teatro en la Escuela 22.

Durante su adolescencia, fue parte de un grupo dirigido por Jorge Sharry y tuvo sus primeras experiencias en el escenario con el Grupo 84, que surgió de Juventud de Teatro. En 1991, se unió al elenco original de Drácula, el musical, lo que marcó un hito en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Trepat participó en producciones notables como Mi bella dama, donde compartió escenario con Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, junto a Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, con Raúl Lavié.

Su carrera también abarcó el teatro infantil, participando en obras como La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

En 2008, tras concluir su participación en Cabaret, Trepat optó por establecerse de forma definitiva en Villa Giardino, un lugar que había llegado a conocer bien gracias a sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

La Asociación recordó que el artista había adquirido un terreno en esa localidad en 1997, animado por Georgina Barbarossa. La entidad expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas en este difícil momento.