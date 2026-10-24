En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Huracán

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Ciudad Bolívar vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El análisis genético en cáncer de mama podría anticipar controles médicos hasta diez años

La identificación de riesgos hereditarios a través del ADN permite detectar anomalías tempranas, aumentando las posibilidades de cura. La medicina anticipatoria se vuelve clave en la lucha contra esta enfermedad.

24/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El análisis genético en cáncer de mama podría anticipar controles médicos hasta diez años

FOTO: El análisis genético en cáncer de mama podría anticipar controles médicos hasta diez años

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- En el marco de las acciones de concientización sobre el cáncer de mama, especialistas en genómica destacan el rol de la medicina anticipatoria como la herramienta más efectiva para transformar la prevención clínica en Latinoamérica.

Frente a un escenario donde la detección tardía limita las probabilidades de éxito de los tratamientos, el análisis del ADN permite identificar predisposiciones y riesgos biológicos antes de la aparición de los primeros síntomas.

Según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer, en el mundo se diagnostican unos 35 nuevos casos de cáncer por segundo, mientras que en la Argentina se detecta aproximadamente un caso nuevo cada 4 minutos. En las mujeres, el cáncer de mama lidera la prevalencia regional con más de 210 mil nuevos diagnósticos cada año.

Aunque entre el 5% y el 15% de los casos de cáncer poseen un componente hereditario determinante, las variantes genéticas señalan susceptibilidades que permiten estimar el riesgo en un alto porcentaje de la población.

A través del estudio de más de 700 mil variantes genéticas, los test genéticos permiten detectar predisposiciones específicas y elaborar protocolos de vigilancia personalizados, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso del cáncer de mama, la identificación temprana de un riesgo elevado mediante herramientas genéticas permite anticipar el inicio de los controles médicos hasta diez años antes de lo establecido por las guías generales de salud. Esta ventana de tiempo resulta determinante para detectar anomalías en fases iniciales, donde las tasas de curación de la enfermedad son cercanas al 100%.

"Nuestro objetivo central es una reestructuración de la estrategia sanitaria regional para actuar previamente al desarrollo del cáncer, entendiendo que la prevención constituye la defensa más efectiva disponible", detalló Adrián Turjanski, investigador del CONICET y director científico de Gen360.

El principal obstáculo de la oncología en la región radica en que la mayoría de los diagnósticos ocurren en etapas avanzadas. Además del cáncer de mama, el análisis genético se aplica a la prevención de otras patologías de alta incidencia como el cáncer de próstata (que registra más de 225 mil casos anuales en hombres), el cáncer colorrectal y el melanoma.

"En la lucha contra esta enfermedad, contar con información precisa y anticipada representa fundamentalmente tiempo de vida", concluyó Turjanski.

Al detectar la predisposición biológica de forma temprana, los equipos médicos pueden intervenir antes de la manifestación clínica o, en el caso del cáncer colorrectal, extirpar pólipos benignos antes de su transformación en tumores malignos.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué avance se propone para el cáncer de mama?
La medicina anticipatoria a través del análisis genético permite adelantar hasta diez años los controles médicos.

¿Quién es el principal referente en este estudio?
Adrián Turjanski, investigador del CONICET y director científico de Gen360, destaca la importancia de la prevención.

¿Cuántos casos de cáncer se diagnostican en el mundo?
Se diagnostican aproximadamente 35 nuevos casos de cáncer por segundo a nivel global.

¿Qué porcentaje de cánceres tiene un componente hereditario?
Entre el 5% y el 15% de los casos de cáncer presentan un componente hereditario determinante.

¿Por qué es importante la detección temprana?
Detectar anomalías en fases iniciales permite tasas de curación cercanas al 100% en casos de cáncer de mama.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf