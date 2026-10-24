El análisis genético en cáncer de mama podría anticipar controles médicos hasta diez años

Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- En el marco de las acciones de concientización sobre el cáncer de mama, especialistas en genómica destacan el rol de la medicina anticipatoria como la herramienta más efectiva para transformar la prevención clínica en Latinoamérica.

Frente a un escenario donde la detección tardía limita las probabilidades de éxito de los tratamientos, el análisis del ADN permite identificar predisposiciones y riesgos biológicos antes de la aparición de los primeros síntomas.

Según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer, en el mundo se diagnostican unos 35 nuevos casos de cáncer por segundo, mientras que en la Argentina se detecta aproximadamente un caso nuevo cada 4 minutos. En las mujeres, el cáncer de mama lidera la prevalencia regional con más de 210 mil nuevos diagnósticos cada año.

Aunque entre el 5% y el 15% de los casos de cáncer poseen un componente hereditario determinante, las variantes genéticas señalan susceptibilidades que permiten estimar el riesgo en un alto porcentaje de la población.

A través del estudio de más de 700 mil variantes genéticas, los test genéticos permiten detectar predisposiciones específicas y elaborar protocolos de vigilancia personalizados, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso del cáncer de mama, la identificación temprana de un riesgo elevado mediante herramientas genéticas permite anticipar el inicio de los controles médicos hasta diez años antes de lo establecido por las guías generales de salud. Esta ventana de tiempo resulta determinante para detectar anomalías en fases iniciales, donde las tasas de curación de la enfermedad son cercanas al 100%.

"Nuestro objetivo central es una reestructuración de la estrategia sanitaria regional para actuar previamente al desarrollo del cáncer, entendiendo que la prevención constituye la defensa más efectiva disponible", detalló Adrián Turjanski, investigador del CONICET y director científico de Gen360.

El principal obstáculo de la oncología en la región radica en que la mayoría de los diagnósticos ocurren en etapas avanzadas. Además del cáncer de mama, el análisis genético se aplica a la prevención de otras patologías de alta incidencia como el cáncer de próstata (que registra más de 225 mil casos anuales en hombres), el cáncer colorrectal y el melanoma.

"En la lucha contra esta enfermedad, contar con información precisa y anticipada representa fundamentalmente tiempo de vida", concluyó Turjanski.

Al detectar la predisposición biológica de forma temprana, los equipos médicos pueden intervenir antes de la manifestación clínica o, en el caso del cáncer colorrectal, extirpar pólipos benignos antes de su transformación en tumores malignos.